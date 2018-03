Megarrecital en Salta: Miss Bolivia y La Bersuit para lanzar el concurso “Vamos las Bandas”

María Belén Zannier

espectaculos@eltribuno .com.ar

Hoy, desde las 18.30, con un megarrecital a cargo de Miss Bolivia y La Bersuit, se lanzará en todo el país el concurso nacional Vamos las Bandas 2018, destinado a apoyar a artistas y conjuntos de toda Argentina. La cita será en el Teatro Municipal (Paraguay 1240), con entrada libre y gratuita.



El tinte local vendrá de la mano de las bandas salteñas Gauchos de Acero, ganadora de la edición 2017 del certamen, y Calibre, ganador a su vez del concurso local A los 4 Vientos. Ambas son exponentes de lo mejor del rock salteño.

En simultáneo con el lanzamiento en Salta, se realizarán shows en Mendoza y Córdoba, con la actuación de la Princesita Karina y Estelares, respectivamente.

Las puertas del Teatro se abrirán a las 18 para dar inicio a la segunda edición de este certamen, que está organizado del Ministerio de Cultura de la Nación, en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Salta.

Solidaridad con el norte

Durante el evento se recibirán donaciones para los damnificados por las inundaciones en el norte de la provincia. Se solicita alimentos no perecederos y agua mineral. El operativo estará a cargo de Desarrollo Social de la Municipalidad.

Convocatoria

El concurso está destinado a todas aquellas bandas que alguna vez soñaron con grabar su música en un estudio profesional y tocar en vivo. La convocatoria está dirigida a artistas de entre 14 y 25 años de toda la Argentina. El plazo para inscribirse en el concurso es hasta el 1 de abril próximo.

Cada grupo debe presentar una canción de su autoría, la cual debe ser inédita (puede haber sido estrenada, pero no premiada ni editada). Se incluyen los estilos tango, folclore, jazz, pop, rock y popular contemporánea, entre otros.

Habrá un ganador por provincia. Los 24 finalistas serán evaluados por un jurado integrado por Lito Vitale, la misma Miss Bolivia, y Juanchi Baleirón, de Los Pericos.

Los 24 seleccionados tendrán la oportunidad de grabar sus canciones con las cuales participaron, en el estudio de Lito Vitale. Y, además, podrán interpretarla en vivo en un espectáculo para todo público. Los ganadores se darán a conocer a partir de mayo próximo.

El espíritu del certamen reside en alentar a los jóvenes a dar sus primeros pasos en la industria musical nacional.

La inscripción es on line, en el sitio del Ministerio de Cultura, donde están todas las bases y condiciones para participar.

Bien salteños

Gauchos de Acero es una banda de heavy metal formada en 2005 por los hermanos Emilio, Agustín y Martín, quienes tenían entonces entre 13 y 9 años. Sus covers de Iron Maiden y Sepultura se hicieron virales en YouTube.



En tanto, Calibre es ganador del certamen municipal A los 4 Vientos, que le permitió gabrar su videoclip “Tu forma de ser”.