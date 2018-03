“El concurso Vamos las Bandas es una apuesta a la cultura federal”

Entrevista con Andrés Gribnicov, secretario de Cultura de la Nación

¿Qué significa esta revalorización de los grupos locales, en un contexto general en el cual la movida siempre se centró en Buenos Aires?

El programa está pensado de en un modo federal para generar oportunidades a todos los artistas del territorio nacional y que tengan posibilidades de acceder a los grandes circuitos de la música argentina e internacional. Se seleccionará un artista por provincia para asegurar la federalidad de lo que sucede con la música joven en todo el país.

Junto con el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, estamos convencidos de que los artistas deben poder vivir de lo mejor que saben hacer, pero también en su lugar de origen. Y que no haga falta moverse a la Capital para poder acceder a las oportunidades que se generan desde el Estado o del circuito independiente. Este certamen es una apuesta a cultura federal.

¿Cuál es la mirada sobre la apertura de estas iniciativas al interior y, al mismo tiempo, el cierre de otras, como el ballet de Iñaki Urlezaga?

La mirada es cuidar los fondos públicos y ser conscientes de cada peso que el Estado invierte en el panorama cultural. Hoy hay nueve elencos estables que dependen de Cultura de la Nación y el presupuesto destinado para su funcionamiento no llega a los 50 millones.

En el caso del ballet de Iñaki Urlezaga, que es un excelente artista, necesitaba para mantenerse este año 45 millones. Otro aspecto fundamental es que no se trata de un ballet nacional, sino uno privado y que, además, era subsidiado. Quiero aclarar esto: se trata de una iniciativa privada, no del Estado nacional. Hoy los argentinos no estamos en condiciones de subsidiar proyectos personales. Esta decisión no significa un retroceso en el apoyo al artista, sino que no se pueden subsidiar proyectos enteros. No obstante, no se trata solamente de una cuestión de costos, sino que se busca beneficiar a la mayor cantidad de gente posible y con un presupuesto que debe cubrir las necesidades de toda la Argentina. No puede ser que un solo proyecto personal se lleve lo que insumen nueve elencos nacionales, que sí son parte de la estructura del Estado.

¿Por qué eligieron las ciudades de Salta, Mendoza y Córdoba para lanzar el certamen?

Ello tiene que ver con la cantidad de habitantes que tienen el NOA, Cuyo y el centro del país. Estas ciudades son cabeceras regionales y lo que ocurre en ellas lo amplifican hacia toda la región. Hay que destacar que éste es un concurso nacional que no se lanza en Buenos Aires, sino en el interior. También estamos previendo eventos en la Patagonia.

¿Qué los motivó elegir artistas como Miss Bolivia y La Bersuit?

En primer lugar, porque son muy convocantes y la idea es que se entere de esta convocatoria la mayor cantidad de gente posible. Es una estrategia de programación artística para que el público conozca a las bandas locales que se presentarán como teloneros. Por otra parte, La Bersuit tiene una gran trayectoria nacional y se mantienen vigentes. Y Miss Bolivia transmite valores que nos interesa difundir, ya que está muy comprometida con la lucha por los derechos de la mujer. Es una militante y participó en varios eventos contra la violencia de género. Es importante que los jóvenes escuchen sus letras y lo que dice en cada show. Ella impulsa valores como el respeto a la mujer y que un “no es un no”. Creo que en esta semana de la mujer es importante reflexionar sobre esto. En este sentido, la cultura debe servir no solo para disfrutar, sino para que esa experiencia nos permita salir modificado, con ideas nuevas.