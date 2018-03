El Indio Solari negó que se retire de los shows en vivo

“Ante la repercusión obtenida x una nota aparecida en el día de hoy (por ayer) quiero aclarar que la declaración de no tocar más en vivo fue prematura no contando con mi conocimiento”. Indio.

De esa manera, escueta y contundente, el Indio Solari desmintió las declaraciones atribuidas a su mánager, Julio Saez, que fueron publicadas ayer en el diario La Nación, en las que hacía referencia a la imposibilidad de que el cantante volviera a los escenarios.

Las palabras del Indio fueron vertidas en la página web de Redonditos de Abajo, que suele ser el sitio elegido por el artista para hacer sus comunicados oficiales. De esta manera, sus palabras abren la posibilidad de un retorno a los escenarios, cuando se está cumpliendo un año de su accidentado show récord en Olavarría, done murieron dos personas.

Mientras tanto, en algún momento del año se esperan su nuevo álbum (El ruiseñor, el amor y la muerte) y Los recuerdos mienten un poco, una autobiografía oficial en colaboración con el periodista y escritor Marcelo Figueras.

El origen del rumor

El periodista Sebastián Ramos, de La Nación, fue el receptor de la confesión hecha por el mánager del Indio, Julio Saez, quien aseguró que ya no habrá más recitales del músico, de 69 años. “¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va a pasar...”, aseguró Saez, quien agregó que buscarán “alguna forma digital para reemplazar ese contacto”. “Pero para eso todavía falta”, concluyó en una nota.

La noticia coincidió con el reciente adelanto de la tapa, la ficha de músicos que participaron en la grabación y la lista de títulos de las que serán las canciones de “El ruiseñor, el amor y la muerte”, el próximo álbum del Indio Solari, reveladas por Figueras luego de una “filtración”.

Saez también advirtió que Solari no daría más notas.