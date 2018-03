Inundación y tristeza: alerta por una nueva crecida del Pilcomayo

Entender lo que viven los inundados del Chaco salteño es difícil desde la perspectiva de la foto o del video. Claro que nos escandaliza la miseria, nos sobrecoge y sensibiliza mientras dura la lectura de una nota, los pantallazos de la tele, o mientras miramos en las redes las imágenes de las carpas de plástico en las que pasan los días y las noches, hace más de un mes, sin agua, sin luz, sin baño, sin nada... cientos de mujeres, hombres y niños. Nos abruma la impotencia de pensar qué se podría hacer para cambiar esa realidad triste de hermanos que nunca conocieron el bienestar, y que ahora están hundidos en un infierno de agua zaina que hace flotar todos sus males de siempre... Porque lo que viven hoy, inundados, los wichis y criollos del Chaco salteño, no es muy distinto de lo que viven cuando no los espanta el río. Perdieron casi nada, porque nada tenían, reconocieron las autoridades provinciales en referencia a los bienes materiales de los inundados. Lo triste es que con el agua que sube y no amaina, están perdiendo hasta la luz en los ojos, la que le marca el compás a la esperanza, ese relámpago del alma que parpadea en la cara de los vivos. "La situación es tristísima", sostuvo el cantante Jorge Rojas, oriundo de Santa Victoria Este, quien no ha dejado de asistir a sus paisanos. En un reportaje que le dio a Cadena 3 el viernes, describió: "Todo el municipio está afectado. El agua no baja y solo pudimos asistir desde la ruta. Hay comunidades aisladas hace 30 días, en situación desesperante, y lo peor es que está por llegar otra crecida del Pilcomayo en estos días".

La alerta rige para el límite con Formosa, donde la información de último momento dice que el agua que venía bajando desde el gran pico de Salta tomó dos caminos: uno por la cañada de El Chorro, que aún tiene niveles muy altos, y otro por Puesto Pancho, La Horqueta y Corralito en Salta. La corriente que transita por Cañada Rica con un importante volumen de agua se dirigía hacia la convergencia de El Chorro con la ruta 81 hacia Salta, por lo que alertaron a los parajes de ese trayecto y a los ubicados hacia el sur de El Chorro.

A raíz de esta alerta de crecida, una comitiva integrada por funcionarios del municipio de Santa Victoria Este, personal de Defensa Civil y del Ministerio de Asuntos Indígenas, se reunió en Misión La Paz con los caciques Víctor González, Amancio Martínez, Miguel González, Alejandro García y otros dirigentes e integrantes de las comunidades de La Bolsa, Las Vertientes, Km1 y Km2; y con el cacique, Pablo Segundo de la comunidad La Estrella y el cacique de La Gracia, para dejarles bolsas para reforzar las defensas, tratar aspectos relacionados a la emergencia hídrica y tomar nota del estado de las comunidades aisladas.

Acuden a ayudar

"La situación del Chaco salteño es alarmante", dijo Manuel Lozano, director de la Fundación Sí, quien con un equipo de voluntarios se trasladó esta semana al Chaco salteño para entregar donaciones y hacer un relevamiento de las casas destruidas por el avance del agua; sin embargo, se encontraron repetidamente con una situación de alarma debido a un nuevo crecimiento del río y a la ausencia de casas.

Mientras muchas familias comenzaron con el proceso de evacuación, los centros de asistencia ya han comenzado a funcionar en Santa Victoria y alrededores. "La situación del Chaco salteño es alarmante. Nuevamente está creciendo el río, así que se espera otra inundación grande", dijo Lozano.

Unidos en la campaña “Mil Techos”

La situación de las comunidades es realmente preocupante debido a que gran parte del territorio quedó bajo el agua. Más de 15.000 personas fueron afectadas por la inundación. Las pérdidas son totales en parajes como La Curvita, Alto La Sierra y Monte Carmelo, que han quedado incomunicados o han tenido que ser trasladadas por completo.

Esta semana Fundación Sí y Fundación Cultura Nativa, la ONG liderada por Jorge Rojas, han recorrido la zona entregando más de 40 toneladas de alimentos. Si bien se priorizó el reparto de productos de primera necesidad y agua potable, ambas organizaciones han puesto en marcha la campaña “Mil Techos” que busca recaudar los fondos necesarios para reequipar con materiales de construcción a las zonas destrozadas tras el desborde del río. La propuesta es colaborar, a través de diferentes montos, con la compra de chapas para las familias damnificadas. Las donaciones, que se pueden realizar a través de www .funda cionsi.org.ar y www .funda cionculturanativa.org representan 1 metro de chapa, 1 chapa o 1 techo, de acuerdo al importe, que puede ser de $200, $1200 y $12.000, respectivamente. También se puede efectuar una transferencia bancaria a través de la siguiente cuenta:

Fundación Sí Argentina Banco Hipotecario Caja de Ahorros en pesos 4-054-0001458293-3 CBU: 0440054-74000014582933-9 - CUIT 30-71250682-9.