Salario igualitario: la ley impactaría solo en el 5% de los trabajadores

En Salta, el proyecto de ley para la paridad de salarios entre hombres y mujeres alcanzaría a cargos jerárquicos o a trabajadores que estén por fuera de convenios colectivos; estos representan cerca de un 5% de los empleados registrados.

Especialistas señalan que actualmente la trabajadora ya está protegida por otras leyes a las que podría recurrir por la desigualdad de pago por género. Además, ponen bajo la lupa su beneficio en cuanto a la ejecución, si no es acompañada por una correcta inspección.

El secretario de Trabajo de la Provincia, Alfredo Batule, afirmó que la medida alcanzaría a "trabajadores jerárquicos, directores, gerentes, a los que no los alcanza la cláusula del convenio colectivo. Ellos son los que tienen un sueldo que se acuerda entre empleado y empleador". Es allí dónde puede darse la diferenciación, ya que en los convenios colectivos de trabajo no hay diferenciación entre géneros. "Todos cobran lo mismo. Si se toma la figura del trabajador, el sueldo es el mismo dependiendo de la actividad y la categoría, en cambio, en los cargos jerárquicos se negocian los salarios", explicó.

El abogado laboralista Walter Neil Bhler señaló que por la cantidad de personas que cobran lo que fija el convenio colectivo, y las condiciones laborales, la injerencia de la medida no sería considerable. "De qué sirve esto si el 50% de los trabajadores está en negro, de la mitad que queda, alcanzará a los que no tengan convenio colectivo. ¿Qué pasa con los que quedan afuera?, porque los otros, el 95% de los trabajadores, cobran estrictamente lo que dice el convenio colectivo o el salario mínimo. Hay mucho empleado de confianza que recibe un plus y en negro", afirmó.

La clave de la inspección

Más allá de su alcance, para el especialista la medida no trae nada nuevo. "Aquí el reloj de Cambiemos atrasa 100 años, porque en 1919 se da la carta fundacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en uno de sus artículos dice: igualdad remuneratoria entre mujeres y varones", afirmó. Explicó además que existen diferentes normas de este tipo, por lo que señala que la importancia radicaría en otro punto, el de controlar la ejecución de la norma. "De nada va a servir otra ley más si no tiene una sanción específica, pero además si no se mejoran los servicios de inspección. Durante el gobierno de (Carlos) Menem se desmantelaron los sistema de inspección nacional y se los pasó a las provincias, y no hay un buen trabajo en el sistema de inspección de Trabajo. Habrá que ver si hay una multa, sino solo queda en una presión retórica", indicó.

Consultado sobre este punto, Batule señaló que si se reglamenta la ley que equipara salarios, realizarían los trabajos de inspección para su correcto funcionamiento. "Podríamos llevar adelante un control de la ley. Lo primero es la concientización. Se debe tomar conciencia de que existe una normativa, y que en caso de aprobarse, se debe cumplirse. Nosotros haríamos la parte de fiscalización", señaló el secretario.

Sin embargo, en el mismo plano del abogado laboralista, aclaró que ya existen leyes de protección laboral en las diferenciaciones por género. "Actualmente se pueden recibir denuncias por diferencias de pago por el género por la ley anti discriminación 23.592, esa ley se puede aplicar al derecho de trabajo", explica.

Uno de los problemas que podría presentar la ley sería la auto limitación de denunciar de parte de las mujeres por miedo a represalias. "El temor del trabajador muchas veces es la incertidumbre, la posibilidad de perder el trabajo. Lo que nosotros hacemos es alentarlo a que se asesore, a que pueda hacer sus denuncias y a que nosotros podamos ser la herramienta para su protección", aclaró.

Aunque según resalta Pamela Ares, politóloga y presidenta de la Fundación Contemporánea, el Ministerio de Trabajo debería realizar un corrector control ya que "las diferencias entre lo que gana un gerente varón y una gerente mujer nunca es tan grosero, sino que nos discriminan por ítems y esas cosas".

La ley que busca aprobar el presidente Macri prevé, además, una serie de licencias extras, como por fertilización asistida o violencia de género. A esto, el abogado laboralista Bhler lo lee como una estrategia política. "Es un aprovechamiento, porque de la reforma laboral con todo lo que va contra el trabajador, lo único que podía recuperarse era el tema de las licencias", afirmó.

¿Por qué las mujeres cobran menos en el mercado laboral?

Los sectores empresarios opinan sobre esta realidad.

“No podemos permitir que la mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido, no tiene explicación“, dijo el presidente Mauricio Macri, en el marco del Día de la Mujer, al presentar el proyecto de salario igualitario. El mandatario no le encontraría explicación a que haya un 20% de diferencia de salarios entre mujeres y varones en Argentina, según el Indec (en Salta, asciende a 30%).

Tampoco le encuentra la lógica el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Rubén Barrios. “Obviamente que no tiene sentido, todos deben tener las mismas oportunidades con el mínimo que fija la ley, y el máximo de acuerdo a sus capacidades”, indicó. En cambio, para el presidente de la Cámara Pymes de Salta, Nahuel Hyon, la diferenciación no es tan palpable. “No creo que haya una diferenciación, lo que se tiene más en cuenta es la capacidad, mas allá de si es hombre o mujer. Si hay más mujeres que varones en un sector, creo que tiene que ver más con la formación”, señaló.

Pamela Ares, especialista en desarrollo y género, se detiene en este punto. “Hay que hacer un cambio cultural en las elecciones de las carreras universitarias. Hoy (las mujeres) elegimos carreras vinculadas a los servicios, la educación, salud, que son sectores menos dinámicos en la economía, y esto hace que la brecha salarial sea mayor”.

El secretario de Trabajo, Alfredo Batule, dijo que la brecha salarial del 30% que señaló el Indec para Salta “no nos consta efectivamente, pero si se suele dar en algunas situaciones, como en los cargos jerárquicos”. Y añadió: “Hay actividades que la llevan adelante varones, un caso que tocó a Salta fue el de choferes de líneas urbanas y se logró que ahora las mujeres puedan manejar un colectivo”.