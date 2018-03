"Me considero multifacético, es parte de mi personalidad”

El nieto de Luis Alberto Spinetta se destaca en la pantalla grande en Un viaje a la luna. En diálogo con El Tribuno, asegura que sus logros no van detrás del apellido.

Tiene 17 años. Nació en noviembre de 2000 y en 2018 terminará la secundaria. Sus ojos achinados delatan su genealogía y el arte que es evidente lleva consigo, como influencia de familia. Es nieto de Luis Alberto Spinetta , uno de los próceres del rock en español. Angelo Mutti Spinetta es hijo de Nahuel Mutti y Catarina Spinetta, y espera fecha de estreno en Salta para Un viaje a la luna, donde también se destacan Leticia Brédice y Ángela Torres “Estoy donde estoy por mi esfuerzo y no por el apellido, hice el casting para esta peli que me parece muy interesante”, dice el joven que ya se muestra en su tercer largometraje. “Ya tengo claro que no tengo que llenarle los zapatos a nadie”, asegura el adolescente respecto de las presiones que sintió en algún momento. Sobre el artificiode la actuación, explica “Me gusta jugar a mostrar lo que yo quiera de mi persona”.

En 2014, Angelo se inició en la pantalla grande con Anagramas y siguió en 2016 con Primavera, ambas cintas del realizador Santiago Giralt, en donde el joven compartía elenco con sus padres y otros miembros del clan Spinetta. En Un viaje a la Luna ya sin familiares alrededor, el chico, modelo y actor, encarna un rol decididamente interesante. “Sabía que podía contar con ellos para pasar alguna escena, pero también soy muy independiente”, destaca.

En el debut cinematográfico del director Joaquín Cambre, Angelo se convierte en Tomás, un chico en tratamiento psiquiátrico que crece en el seno de una familia con ciertas disfunciones y que sueña con llegar a la luna como una vía de escape de una realidad conflictiva, coronada por el amor imposible que siente hacia el personaje de Ángela Torres: “Iris es cercana a él, es la única que lo entiende, que realmente le presta atención, que lo escucha hablar sobre la luna, que es lo que le apasiona. Lo hace flashear por color de su pelo, porque toca la guitarra. Él ve la luna con la cara de ella y se va a otro lado”, describe en diálogo con El Tribuno.

Asimismo, Mutti subraya la óptica original del film premiado en el Festival de Mar del Plata: “Es muy bueno que la película esté contada desde el punto de vista de un adolescente porque hay muy pocas producciones argentinas así. Creo que muchos chicos se pueden sentir identificados, con algún pasado familiar oscuro. Puede haber distintas identificaciones: el amor platónico, la primera borrachera y todo lo que involucra esa nueva etapa de la vida que es pasar de la niñez a la adolescencia”, resume.

Por otra parte, sobre sí mismo, puntualiza: “Soy multifacético, es parte de mi personalidad. Me gustan mucho el cine y la música. Siempre fui de ir explorando diferentes cosas. Tuve, por ejemplo mi momento de obsesión e investigación con las plantas. Eso lo dije en el casting y el director lo tomó en cuenta porque es algo que aparece en el personaje. También me gusta leer, aunque debería hacerlo más. Hay algunos libros que me dan fiaca y otros que los leo de toque”.