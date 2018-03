Juventud, obligado para no fracasar: empata 0 a 0 con San Jorge en Tucumán

Juventud estaba obligado a ga­nar esta tarde ante San Jorge para mantener vivas sus chan­ces . El santo dejó pasar una buena ocasión el miércoles último cuando perdió con Patria de Formosa, en el estadio Mar­tearena por 2 a 1, y ese resultado

en contra lo alejó demasiado. Hoy debía al menos ganar para seguir con vida, pero empató son goles en tierras tucumanos, un resultado que complica su situación. Ahora deberá esperar un milagro.

las formaciones

San Jorge Juventud



N. Carrizo J, Mulieri

R. Alderete N. Pérez

E. Guardia J. Cárdenas

A. Jiménez A. Bellone

A. Almada G. Menéndez

C. Montiglio R. Gómez

A. Pérez J. Iturrieta

C. Vega C. More

J. Soraire C. Acosta

J. Zambrana G. Ibáñez

J. J. Morales L. Zárate

DT: H. Corbalán DT: G.Módica

Estadio: San Jorge

Árbitro: Jonathan Correa