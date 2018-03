Carrió calificó a Moyano como el criminal más criminal de la Argentina

La diputada nacional Elisa Carrió participó hoy de un acto en San Pedro que evocó los 10 años del anuncio de la resolución 125 que desencadenó el conflicto entre las entidades de la Mesa de Enlace y el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner, y al respecto se manifestó ‘feliz de poder recordar esa gesta que logró el campo‘.

‘Nos quisieron hacer creer que se trataba de una lucha de la oligarquía, pero no fue así, acá los únicos oligarcas son los que se robaron el país‘, afirmó la líder de la Coalición Cívica en un acto organizado por la Sociedad Rural local, con presencia de representantes de las entidades rurales.

En ese sentido, recordó que ‘en aquel 2008 se unieron los peones del campo junto a los chacareros para defenderse de la locura a la que nos quería llevar el gobierno de entonces‘.

La cofundadora de Cambiemos hizo referencia a la controversial medida que aplicaba retenciones móviles a la soja, el trigo y el maíz, y que tenía como objetivo desacoplar los precios nacionales de los valores del mercado internacional, para garantizar la oferta en el marcado interno.

‘Estoy feliz de poder recordar esa gesta que logró el campo hace diez años‘, aseguró.

La diputada oficialista destacó que la resistencia de los sectores rurales, a la larga, dio sus frutos,al evaluar que fueron los ‘protagonistas del inicio de un cambio republicano en la Argentina.

Al recordar los cortes de rutas que muchos productores realizaron a modo de protesta, destacó la confrontación que se libró contra ‘el criminal más criminal de la Argentina, que era el jefe de Camioneros, Hugo Moyano‘, quien esa época salió a las calles a respaldar al Gobierno kirchnerista.

En otro orden, Carrió indicó que el Gobierno de Cambiemos está ‘haciendo la más importante de las revoluciones, una revolución en paz y sin violencia‘.

La legisladora chaqueña señaló que ‘se han cumplido las promesas electorales para el sector‘ rural, pero reafirmó el compromiso del oficialismo para ‘seguir luchando con el campo‘ en los desafíos venideros.

‘Tenemos que poder sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo, esa es la única manera de poder alcanzar la prosperidad, sin descuidar la inversión social que en este gobierno es récord‘, recalcó.

Acerca de su rol dentro de la alianza oficialista, afirmó que seguirá ‘alzando su voz‘ cuando advierta situaciones con las que no esté de acuerdo.

‘Tenemos que confiar y no tenerle miedo a la democracia y escucharnos, en Cambiemos hay democracia, pero cuando veo que algo no se escucha, yo alzo mi voz‘, concluyó Carrió, que estuvo acompañada durante la actividad por sus compañeros de bancada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, Javier Campos, Héctor ‘Toti‘ Flores, Juan López y Lucila Lehmann.

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi destacó que ‘bastante han cambiado las cosas‘ en una década, y que en ala actualidad ya no hay que lidiar con un Gobierno que considera a los dirigentes del campo como ‘enemigos‘ sino como ‘aliados‘. .

‘Bastante han cambiado las cosas. Hemos tenido reclamos en aquel momento, resistencia la confiscación autoritaria que significaba la 125. Instalamos una agenda y del 2015 para acá parte de eso se pudo lograr‘, ponderó en declaraciones televisivas.

Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Rural Hugo Biolcati, se refirió al ‘éxito‘ que tuvo el lock out de los productores rurales, y consideró que si bien esa rebelión no generó réditos económicos, ‘significó un quiebre muy importante‘ en la relación del campo con la sociedad.