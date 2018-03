Videos: Un helicóptero cayó en el East River de Nueva York y hay al menos dos muertos

Un helicóptero turístico, el Eurocopter AS350, se hundió este domingo por la noche en el East River, en pleno Nueva York. Según confirmó el vocero del alcalde, hay al menos dos muertos y un pasajero rescatado. Los buzos todavía están con las tareas de rescate.

​El helicóptero se estrelló entre Manhattan y Queens, cerca de Roosevelt Island. El helicóptero cayó cerca de Gracie Mansion alrededor las 19.15, hora local (21.15 de Argentina).

Equipos de rescate fueron enviados al lugar cerca de la 90th Street de Manhattan, al norte del Upper East Side, informó la Policía de Nueva York y bomberos.

John Magers, de 24 años, le dijo a The Post: "Parecía que estaba completamente sumergido. No pudo haber pasado más de 5 minutos". Y agregó que vio a buzos arrojarse al río para el rescate.

Citado por el New York Times, Xinran Jiang —quien vive en Roosevelt Island junto con su esposo— dijo que vieron un helicóptero rojo que descendía cerca del extremo norte de la isla.

More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt