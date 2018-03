Vuyovich arrancó sumando puntos en el Turismo Pista

Fue quinto en la primera final de la Clase 3. Petracchini y Cístola no completaron. En el TC2000, Gregorio Conta finalizó décimo tercero.

El Turismo Pista cerró ayer su primera fecha en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, con Pablo Vuyovich en el quinto puesto de la Clase 3. Fue el único de los pilotos salteños que pudo completar la final puesto que Lucas Petracchini abandonó a dos vueltas de la bandera a cuadros y Esteban Cístola solo dio 9 de las 15 vueltas pactadas.

En la Clase 1 Francisco Coltrinari fue 16º en su debut con un Fiat Uno, mientras que Eduardo Moreno tan solo pudo dar la primera vuelta de la final programada a 12. En tanto, Oscar Conta tuvo un buen domingo al ubicarse 13º en la primera final del TC2000.

Vuyovich (Renault Clio) cumplió con el objetivo del fin de semana, que era sumar fuerte para el campeonato. Ya cuenta con 29 puntos en el quinto lugar de las posiciones. La final la ganó Gonzalo Antolín (Corsa) y fue escoltado por Lucas Bagnera (Clio) y Mauro Salvi (Clio).

La actividad de ayer comprendió únicamente del desarrollo de la final, en la cual Pablo largó desde el cajón 10 de la extensa grilla de partida, pero antes de completar la primera vuelta ascendió al quinto puesto. Con el desarrollo de la carrera continúo escalando en el clasificador y ascendiendo para ubicarse en el cuarto lugar, pero en la parte final un toque de Matías Antolin lo relegó una colocación para cruzar la bandera a cuadros en el quinto lugar final.

“Se cerró un buen fin de semana, sumamos, nos falta un poquitito con el auto pero bien, porque pudimos obtener puntos importantes para el campeonato, ahora a seguir trabajando para la próxima, gracias al equipo, a los sponsors y a mi familia”, señaló el piloto salteño.

En tanto, Petracchini (Ford Fiesta Kinetic) largó desde atrás, remontó algunas posiciones pero no le alcanzó para poder terminar la carrera; debido a un despiste se llenó la toma de aire, de pasto y tuvo que desertar de la final.

“Fue un fin de semana complicado, en donde no pudimos redondear nada. Fue difícil toda la jornada, ya que es un circuito que a los Ford Fiesta no le sienta para nada bien y eso se notó durante todo el fin de semana”, señaló Petracchini.

Cístola (Clio) fue otro de los que la pasó mal en el Cabalén. Cuando marchaba octavo en la final quiso superar a dos autos por la parte de afuera de la pista, terminó enganchado y fuera de pista.

En el TC2000, que corrió en el mismo escenario, Gregorio Conta pudo sumar sus primeros puntos de la temporada al ubicarse 13º con el Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing. El metanense largó desde el 18º lugar, subió cinco espacios y terminó sumando 11 puntos. El triunfo se lo quedó Marcelo Ciarrochi con Mariano Pernia y Hernán Palazzo en el segundo y tercer lugar, respectivamente.