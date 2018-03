Doblete de Enrique Pfister en la apertura del Argentino

En Los Cóndores, Córdoba, se puso en marcha ayer el Campeonato Argentino de motocross. Uno de los grandes protagonistas de la primera fecha fue el salteño Enrique Pfister, al ganar las dos mangas de la categoría minicross.

Iniciar la temporada con una doble victoria invita al piloto a volver a instalar la ilusión de conseguir su segundo título en la categoría; el año pasado obtuvo el primero ganando todas las fechas del certamen.

Los triunfos obtenidos el pasado fin de semana se dieron de una forma particular. Pfister finalizó segundo en ambas mangas pero al culminar la actividad en pista los comisarios deportivos decidieron excluir a quien había obtenido el primer puesto en las dos pruebas. La razón, tenía repuestos de alta competitividad no permitidos por el reglamento técnico.

Quien había festejando en pista se quedó sin sumar puntos debido a la exclusión y estos pasaron al salteño.

“Estoy muy feliz por haber ganado. Quiero agradecer a mis sponsors, a mi familia, a mi abuelo, que me fue a apoyar. También a toda Salta, que todo el tiempo me estuvo apoyando”, sostuvo el pequeño Enrique al completar su participación en suelo cordobés.

Pfister buscará sumar nuevos triunfos y puntos para el Campeonato Argentino, en la segunda fecha programada para el primero de abril en Rada Tilly, Chubut. La tercera cita del año está programada para el 6 de mayo en el circuito Rosendo Hernández de San Luis.