Central Norte inicia esta tarde el anti-River

Casi un mes de vacaciones tuvieron los jugadores de Central Norte que lograron la clasificación a los 32vos. de final de la Copa Argentina cuando eliminaron por penales a Sol de América de Formosa.

De la mano de Ramón “Turco” Apaza, el cuervo iniciará hoy los entrenamientos pensando en lo que será el partido histórico frente a River Plate, el vigente campeón de la Copa Argentina.

Si bien no hay una fecha definida para este trascendental encuentro (se habla del 27 de abril), el cuerpo técnico de Central Norte no quiere perder el tiempo y empezará hoy, a las 16, en el estadio Dr. Luis Güemes, donde contará con la presencia de la mayoría de jugadores surgidos de las inferiores del club, más la presencia de Mariano Maino y Matías Ceballos como los referentes.

La idea de Apaza es sumar tres refuerzos para enfrentar al millonario, aunque también se deberá juntar con la dirigencia para charlar sobre ese tema.

También habrá que esperar por la decisión de Tomás Armella, quien en el partido frente a Sol de América había anunciado su retiro del fútbol, pero cuando se confirmó el partido frente a River muchos le pidieron al marcador central que dispute su último partido frente al cuadro dirigido por Marcelo Gallardo.

En los próximos días el azabache afrontará un amistoso con San Antonio, que se prepara para los cuartos de final del Federal C.