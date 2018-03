Buscan proteger a las mujeres víctimas de violencia de género

En el Día Internacional de la Mujer hubo capacitaciones, agasajos y otras actividades en San José de Metán.

Entre ellas, se realizó una charla organizada por la Secretaría de Relaciones con el Ciudadano, a cargo de Mercedes González Tula, en la que se trató específicamente la ordenanza 3.823 y sus alcances sobre las licencias que se otorgan a las mujeres que trabajan en la Municipalidad, en el Concejo Deliberante y el Tribunal de Faltas, si son víctimas de violencia.

González habló sobre la violencia de género, cómo se manifiesta la misma y cómo hay que actuar ante un hecho de estas características.

Y por otra parte destacó el trabajo que vienen realizando desde la comuna en prevención y apoyo a las víctimas.

Luego de la charla se ofreció un lunch a las presentes, del que participaron también el intendente Fernando Romeri, que saludó a cada una de las mujeres y agradeció el trabajo diario que realizan en la Municipalidad el cual se traslada a la comunidad. El jefe comunal les deseó un feliz día a todas las mujeres metanenses. Estuvieron empleadas municipales, del Concejo Deliberante, concejales y funcionarios.

El diputado provincial Sebastián Otero y el secretario de Gobierno, Javier Reynoso, también saludaron a las mujeres en su día cuando hicieron uso de la palabra.

"La jornada de sensibilización se organizó en forma conjunta con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales a cargo de Aldo Suárez, con el objetivo de promocionar los derechos de la mujer en el ámbito local, donde contamos con las herramientas legales para hacer uso de ellos", dijo González a El Tribuno.

Régimen especial de licencia

En San José de Metán se estableció un régimen de licencia especial, con goce íntegro de haberes, para las trabajadoras que se desempeñan en el sector público municipal y que sean víctimas de hechos de violencia de género.

El proyecto fue presentado el año pasado por el concejal José María Issa y aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante. La iniciativa destaca los crecientes hechos de violencia de género suscitados en la provincia y el municipio.

"La violencia de género constituye una clara trasgresión de los principios consagrados en el sistema internacional de los Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (artículo 3); del derecho a no ser sometida a tortura ni a penas o a tratos crueles, inhumanos degradantes (artículo 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (artículo 7); del derecho a circular libremente (artículo 13), y de la libertad de reunión y asociación (artículo 20); y del derecho a la identidad, puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, así como la distorsión del ser humano", explicó Issa.

Destacó que la asamblea general de las Naciones Unidas concordó en que la violación de los derechos humanos de las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados directamente por los gobiernos, sino que estos tienen responsabilidad social y política por los cometidos por terceros, si no ha tomado las medidas necesarias frente a la violación de sus derechos, así como por actuar en forma discriminatoria al no prevenir y castigar los actos de violencia de género, negando a las mujeres la protección de la ley en condiciones de igualdad.