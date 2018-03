El hospital modifica la entrega de los turnos

Debido a las constantes denuncias y quejas de personas que buscan un turno para ser atendidos por los médicos del hospital Joaquín Castellanos, el gerente general, Rubén Villalón, tomó la decisión de modificar el horario de entrega de los turnos, los que pasarán a ser entregados en horas de la tarde del día anterior al de atención requerido.

Cuando surge la necesidad de una consulta médica, aquellas personas que carecen de una obra social deben recurrir a los consultorios externos del hospital zonal, para ser atendidos primero deben solicitar a partir de las 8 de la mañana, un turno en el sector de ventanillas.

Debido a que la demanda de los turnos es muy superior a la cantidad disponible, los primeros pacientes comienzan a llegar alrededor de las 2 de la madrugada. Esta sacrificada situación que deben afrontar los pacientes es un problema al que se le buscaron múltiples soluciones sin poder encontrar una que pudiera ser definitiva.

Horas de cola, al vicio

La necesidad es tal que algunas personas llegan a pagar por un lugar entre los primeros de la fila, “cuando uno llega temprano no ve a muchas personas haciendo cola, pero sin embargo los turnos se terminan rápido, eso se debe a que hay gente que hace colas para 5 o 6 personas más y cobran por realizar ese trabajo, eso no puede ser posible, ya hubo peleas entre los que esperan por una atención, es algo que se debe terminar”, expresó Lidia, una vecina, que se tuvo que volver con las manos vacías, luego de permanecer tres horas haciendo fila frente a las ventanillas.

En un intento por minimizar los problemas que se generan a la hora de solicitar un turno, el doctor Villalón tomó la decisión de modificar el horario de entrega de los turnos. “Desde el próximo 12 de marzo, los turnos serán entregados a partir de las 17 del día anterior y no durante la mañana como se venía haciendo, lo que buscamos con este cambio es evitar todo ese sacrificio que realiza la gente al tener que desvelarse en el hospital, tal vez no vamos a disminuir el tiempo de espera porque siempre habrá quien llegue varias horas antes para ser el primero en la fila, pero esa espera será durante el día cuando hay mucho movimiento hospitalario y también cuando contamos con efectivos de seguridad”.

Solo dos por persona

Otra de las modificaciones será en la cantidad de turnos otorgados a una misma persona, “a partir de esa fecha también vamos a entregar solo dos turnos por persona y tendrán prioridad los que presenten alguna discapacidad, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada”, señaló.

Un lado negativo de estos cambios, es la posibilidad de que se eleve el porcentaje de ausentismo a la atención médica por parte de personas con turnos otorgados, este es algo que ya ocurre y se estima en un el 20%.

Algunos pacientes, a pesar del esfuerzo que hicieron para lograr un turno, se retirar especulando con la hora en que serán atendidos, pero no regresan perdiendo el turno otorgado.

Responsabilidad

“No sé si el porcentaje de ausentismo se irá a incrementar con este cambio, pero creo que es algo que está relacionado con el sentido de responsabilidad en cada uno, deben ser conscientes de que le están quitando a otra persona la posibilidad de una atención médica, que quizás la está necesitando con más urgencia”, finalizó expresando el facultativo.