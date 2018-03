Implementaron la campaña anual para donación de sangre

El equipo del Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad de Salta se hizo presente el viernes pasado en el hospital de Rosario de la Frontera y realizó una colecta de sangre.

En diálogo con El Tribuno, la directora del nosocomio, médica Claudia Aguirre, alertó que hubo menos donantes de lo que se esperaba recibir en el móvil ambulatorio.

"En el hospital estamos recolectando entre 48 a 60 donadores por mes y si bien hoy se acercaron 50 personas a donar, es poco". Aguirre también advirtió de la importancia de concientizar a la comunidad rosarina en la donación de sangre.

El hospital Melchora Figueroa de Cornejo, ubicado en la Ciudad Termal, es la única institución pública y gratuita de salud que posee la comunidad para atender a los más de 35.000 habitantes.

Entre los servicios que brinda el nosocomio está el Banco de Donantes Vivos, el cual atiende las 24 horas, y cuyo objetivo es colectar la sangre del factor 0 (cero) negativo, una de las más difíciles de conseguir (solo el 1% de la población tiene este tipo de sangre).

Donar sangre es donar vida

Así fue el lema del equipo de hemoterapia junto al hospital que convocaron a acercarse y donar sangre, y realmente es así, es fundamental y hasta urgente que las personas tomen conciencia de la importancia de realizar un acto tan simple pero tan significativo como el de acercarse y donar sangre, la directora afirmó que por lo general, "las personas que donan sangre, siempre son aquellos que la han necesitado, lo mismo pasa con sus familiares, por ejemplo en esta campaña realizada recientemente, las 50 personas que se acercaron, fueron aquellos que estuvieron en la difícil situación de alguna vez haberla necesitado, son los que mas conciencia toman, y por eso estuvieron donando, de verdad agradecemos el gesto de los donantes, pero estaría bueno que la próxima colecta sean muchísimos más", expresó Aguirre.

Quienes pueden donar: todas las personas entre 18 y 65 años que gocen de buena salud y que pesen más de 50 kilos.

Son requisitos no haber estado expuesto a situaciones de riesgo en el último año, llevar DNI, concurrir con ropa cómoda (no ajustada en los brazos), ingerir abundante líquido, no fumar 2 horas antes de la donación. Sí se puede ingerir agua, té, café, mate, gaseosas, jugos azucarados. No se pueden ingerir alimentos con grasa como leche, tortillas, facturas, manteca.

No pueden donar sangre los portadores de HIV y de hepatitis B o C, diabéticos que precisen insulina, epilépticos, quienes padecen enfermedades graves y embarazadas.

Se recomienda después de donar: beber abundante líquido, no fumar por 2 horas después de la donación, evitar cargar peso con el brazo donde se punzó para la extracción. No consumir alcohol hasta después de ingerir comida sólida. No conducir hasta sentirse completamente recuperado. No realizar tareas peligrosas.