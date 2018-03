Recordaron a Ragone a 42 años de su magnicidio

Bajo el centenario algarrobo donde quedó grabado como una impronta su último testimonio, ayer se celebró el aniversario número 42 del secuestro y desaparición del exgobernador constitucional de Salta, Miguel Ragone. El lugar donde se levanta un monolito en su memoria representa todo un símbolo. A un costado de la ruta nacional 68, pasando el pueblo de Cerrillos, los asesinos dejaron abandonado el Peugeot 504 de Ragone en el que lo trasladaron mortalmente herido luego de interceptarlo cerca de su domicilio el 11 de marzo de 1976, hace 15.300 días.

Dos de los nietos del desaparecido médico y dirigente peronista tuvieron a su cargo la apertura del emotivo acto. "Estar aquí es muy fuerte para mí porque me trae muchos recuerdos, no por haberlos vivido porque yo no había nacido cuando esto pasó, pero sí viví el dolor de mi papá", expresó Carolina Ragone.

Luego fue el turno de Fernando Pequeño Ragone, el principal impulsor de la causa que concluyó con el juicio y condena a los autores intelectuales del magnicidio del exgobernador, en 2011. Como primera medida trasmitió un mensaje de Clotilde Suárez, la viuda de Ragone, 97 años, quien no pudo asistir al acto por razones de salud. Los destinatarios de su saludo fueron el pueblo de Cerrillos, el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo López Arias y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy. En este marco destacó que los citados dirigentes del justicialismo, como el gobernador Urtubey "fueron los que nos acompañaron a los familiares a realizar un tránsito muy difícil en esta lucha".

Pequeño Ragone sostuvo que "lo que va entretejiendo la abuela en su memoria es tan especial, porque es como que va uniendo las puntas de un tiempo que para ella se va terminando", señaló. Dijo que no se siente cómodo cuando se habla de desaparición en relación a lo ocurrido con su abuelo. "Él fue víctima de un asesinato y yo sé que mucha gente no se siente cómoda con esta palabra, pero nosotros sabemos que a Ragone lo mataron, que lo atacaron en un zona liberada y que su cuerpo fue arrojado al dique Cabra Corral", sentenció. En ese sentido, confirmó que la familia está construyendo un monumento en ese lugar, donde se sospecha que muchas víctimas de la dictadura fueron arrojadas en aquel tiempo. "La idea es transformar la muerte y el dolor en pura vida y energía creativa, es lo que quisimos siempre como nietos", subrayó.

Más allá de que la Justicia determinó quiénes maquinaron la muerte de Ragone, su nieto señaló que para esta fecha siempre se preguntan por qué lo mataron. "Está claro quiénes lo asesinaron, pero hay más personas involucradas, como el caso del exjuez federal Lona, cuyo juicio está en proceso", afirmó. A su juicio, a Ragone lo ultimaron "porque no quiso negociar la libertad de su pueblo y el hambre de su pueblo, porque para los peronistas de su tiempo eso no se negociaba". También hizo voto para que el peronismo recupere su protagonismo. "A mí me duele mucho cuando se habla de oficialismo y contraoficialismo, porque a Ragone lo mataron en el marco de esas luchas internas del PJ", aseveró.

En los mismos términos se pronunció López Arias, quien manifestó que "uno lamenta que en un día tan simbólico, como este, no seamos capaces de deponer las diferencias políticas y juntarnos todos para recordar a un hombre que tuvo papel histórico extraordinario dentro de la provincia", exclamó el ministro. Luego hizo un pequeña reseña histórica al recordar que el 11 de marzo de 1973 Ragone resultó electo Gobernador por abrumadora mayoría. "Esa revolución de la esperanza y la alegría entró en una crisis en 1974 con la muerte de Perón, quien era el único que podía contener ese conjunto de fuerza y presiones que se había desatado", refirió. Dijo que el golpe de estado no empezó el 24/03/76, sino un año antes con el accionar de la Triple A y el aparato represivo que inició una cazaría humana contra dirigentes políticos y gremiales. "El objetivo de esos grupos era eliminar a los que podían encabezar una resistencia al golpe militar. En este contexto pasó lo de Ragone y eligieron justamente la fecha del 11 de marzo para eliminarlo", expresó López Arias.