Calu Rivero: "Si fuera Suar, priorizaría lo humano y no lo material"

Calu Rivero volvió a hablar de la situación que vivió con Juan Darthés, a quien acusó públicamente de acoso por "excesos inapropiados" en las grabaciones de las escenas de Dulce amor. Invitada a Intrusos, la actriz contó lo que le costó salirse de la situación vivida y del "asco" que sintió en cada beso que debió grabar con el artista.

Sentada en el living de Intrusos, Calu se refirió a la decisión de Adrián Suar de mantener al actor como una de las grandes figuras de Simona, la tira que protagoniza junto a Ángela Torres, Gastón Soffritti, Ana María Orozco, Agustín Casanova y Romina Gaetani, entre otros. “Yo no soy quién para decirle a Suar lo que tiene que hacer. Pero cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades. Yo a Adrián lo llamé antes de publicar la carta para decirle que no tenía nada contra él y le conté todo. Él me escuchó, fue totalmente empático. No había empezado Simona y le dije que le quería avisar que iba a publicar la carta”, reveló la actriz.

"Me costó mucho salirme de lo que me había pasado"

Sin embargo, expresó que si ella fuese Suar, priorizaría lo humano ante lo material. "Es lo único que se me ocurre pensar", dijo cuando le preguntaron si consideraba que Suar estaba anteponiendo el interés económico.

"Me dijo que no lo volvería a hacer y lo seguía haciendo"

“Sus hechos y excesos inapropiados me hicieron mucho daño. Si tengo que decir lo que más me dolió o me afecto fue su respuesta de ´ok, no lo hago más´ y que lo siguiera haciendo. Traté de ver de qué manera no hería su ego y generaba incomodidad en el set de grabación”.

Es que, según Calu, en un principio intentó dialogar civilizadamente con el actor para no generar mala energía en el set de grabación. “A mí no me es indiferente generar mala energía, somos una familia en el set. Tenía mucha presión porque nuestra pareja en la ficción era muy querida. Era mi primer protagónico, quería ser la mejor y que amen a Natacha (su personaje)”, aclaró.

"No puedo decirle a Adrián Suar lo que tiene que hacer pero Cada uno tiene sus responsabilidades"

En esa línea, remarcó que Darthés se excedía a la hora de grabar las escenas. “Él tenía excesos inapropiados y por fuera del guión. El guión no decía beso y que le ponga la mano en tal lugar. Decía solo beso. Una persona sabe cuándo se está pasando y cuándo no. Un día, durante en escena, mi cuerpo se paralizó”, reveló y acto seguido hizo una suerte de mea culpa.

“El primer exceso no lo pude parar, se lo dije, pero no lo pude exponer. El primer exceso se lo comunico a él. Era mi compañero, actuar es de a dos y tenés que amar a tu compañero y director. Tenés que confiar. Estás tocando todo el tiempo, estás haciendo escenas de sexo o deseo. Tenía escenas donde tenía que morderle la espalda, pese a que ya no quería”, añadió.

En ese marco, rápidamente Calu Rivero detalló que minutos después de que Darthés le prometiera que los excesos no se iban a volver a repetir, fue acosada una vez más por el actor: “Después que le dije, me dijo que no lo iba a hacer más, y a la otra escena lo repitió. El problema mío fue que no tuve el valor de decir ´basta´. Creí que cuando me dijo que no lo iba a hacer más, que lo iba a cumplir”.

"Siempre quise unas disculpas"

Recordado lo que vivió en Dulce Amor con el actor, Calu aseguró que “no le tuve miedo. Cuando lo vi en la mediación, me sentí empoderada. Él tenía el mismo discurso que en aquél momento“. A su vez, dijo que a ella le hubiese alcanzado con un pedido de disculpas. “Pedir disculpas no es fácil. Me parece algo hermoso. Siempre quise unas disculpas“, contó en el ciclo de Jorge Rial.

Calu mostró un tatuaje que tiene en su brazo, que es el dibujo de una mano femenina con formar de arma, y que se hizo tras su experiencia con el galán. “A mí no me toca nadie. A mí se me va a respetar. Mi cuerpo habla“, reveló, y añadió: “Me advirtieron sobre Darthés antes de empezar con Dulce Amor“.

“Todos dicen ‘que lo Justicia defina’. Pero esto prescribió. Aunque yo tenga pruebas, ya no me sirven“, explicó Calu. “No es algo mínimo lo que me pasó.

"Le dije que me hacía mal y que no lo haga más porque no podía más"

La producción sabía

Calu Rivero denunció además que la producción de la tira sabía cómo eran las cosas y no la ayudaron en nada. Incluso aseguró que cuando le planteó la situación a Quique Estevanez él le dio una respuesta tan tremenda que ella no la quiso reproducir.

"Se lo dijo a Quique Estevanez. Era otro el contexto cultural. Con el diario del lunes todos hubiéramos actuado distinto, pero como estaba tan naturalizado su respuesta fue de poquísima sensibilidad para una chica que está pasando esto", contó. No quiso decir cuál fue la respuesta. "Me lo guardo porque no me interesa abrir frentes, cada uno accionó como le pareció", comentó.

Calu también dijo que les contó a sus compañeros de la tira. Y que recién se enfrentó con la producción para dar un ultimatum. "Ellos me dieron una respuesta que me hizo sentir que estaba muy desamparada", contó.

"Yo la pasé mal", dijo. Explicó que cuando dejó la tira le pidieron que no dijera nada y que más tarde la llamaron para cerrar la historia. Ella se negó a grabar nuevamente con Darthés.