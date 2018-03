SE iniciará el ciclo Charlemos y Bailemos Tango

El taller Charlemos y Bailemos Tango iniciará mañana martes su ciclo décimo primero, en la sala de la Fundación Copaipa, Zuviría 291. El inicio está previsto para las 20.30. La entrada es libre y gratuita.

La primera reunión de este nuevo ciclo se realiza después de dos días de una fecha muy importante para la historia del tango, el 11 de marzo. Ese día del año 1921, nacía en Mar del Plata el único hijo de una pareja de inmigrantes italianos: Vicenzo Piazzolla y Asunta Manetti, a quien pusieron el nombre de Astor Pantaleón Piazzolla.

Astor era el nombre del gran amigo de Vicenzo, en honor a él recibió el niño ese nombre.

Pareciera que nacer un día once es como un buen augurio para el tango, así Carlos Gardel y Julio De Caro, nacidos un once de diciembre (de distintos años) fueron el motivo de que ese día fuera declarado como Día Nacional del Tango. También otro día once (mes de julio), nació Anibal Troilo, y por eso fue declarado como el Día Nacional del Bandoneón. Otros grandes nacidos un día once: Tita Merello y Homero Expósito.

Por la pantalla y el audio envolvente del salón auditorio del Copaipa, imágenes y música irán amenizando la charla sobre la vida de Piazzolla, reconocido mundialmente como uno de los mejores compositores y excelente bandoneonista de la historia de nuestra música popular.

La charla abarcará desde su inicio en el tango gracias a Carlos Gardel. También como llegó a la orquesta de Anibal Troilo con sólo 18 años. Se exhibirán sus primeras composiciones de tangos clásicos instrumentales, con un estilo de avanzada.

Dos de sus más exitosos temas: “Adiós Nonino” y “Balada para un loco”, tienen interesantes historias que motivaron su composición, las que formarán parte de la charla.

En la última parte la infaltable milonga, permitirá a los principiantes iniciarse como en los tiempos de los milongueros practicando los principios básicos de esta danza.