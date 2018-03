Marianela Domínguez apuesta por una propuesta diferente

“Soñar no cuesta nada”, es una frase que aprendió a predicar la joven Marianela Domínguez, una folclorista que con talento y tenacidad, pretende involucrarse en el cancionero popular nacional.

Salteña de pura cepa, con cuerdas vocales que auspician un futuro alentador. Con los pies sobre la tierra, ella sentencia que es importante aprender y marcar una propuesta diferente, siempre apostando con el corazón.

“Como joven salteña me inicié en el canto, a la edad de 14 años. Mi amor por lo nuestro nació en el Centro Polivalente de Arte, donde estudiaba danzas folclóricas y populares. Esto me permitió cantar en distintas salas de la capital salteña, como Teatro del Huerto y Casa de la Cultura, durante muestras anuales”, adelantó Domínguez.

Pero no tardó mucho tiempo para empezar a mezclarse en el circuito “Participé en varios concursos de televisión, por ejemplo Baila conmigo, un certamen de música tropical, transmitido por Canal 10 de Salta, en el año 2014, donde obtuve el primer premio. Fuí finalista en Sabático, como solista folclórico, programa emitido por Canal 11 de Salta, en el año 2015. También llegué a finalista como solista folclórico en El Gran Show, programa transmitido por Canal 9 de Salta, en el año 2015”, agregó la cantora salteña.

Así se vislumbró el puntapié inicial de su carrera artística. Estas experiencias le sumaron horas sobre el escenario...y llegó el primer desafío profesional

“En el año 2016, formé parte del grupo Nuna, con ellos grabé un disco de música andina y latinoamericana. También tuvimos una inolvidable actuación en el Teatro Provincial de Salta. El año pasado tomé la decisión de encaminar mi carrera como solista”, añadió la salteña.

El debut fue el auspicioso y la gente le respondió a pleno “Mi lanzamiento fue en el Café Mitre, donde el público llenó el mencionado salón. Desde entonces participé en varios festivales locales y solidarios. Grabé también en varias oportunidades jingles, para programas de televisión, publicidades de radio y obras de teatro. Con estos desafíos tomé coraje y ofrecí mi segundo show en una peña salteña. He sido convocada con frecuencia por la Banda de la Policía de Salta para cantar en sus distintas presentaciones y retretas”, acotó Marianela.

La folclorista cuenta con una importante liderada por el percusionista Osmar Antonio Domínguez y el guitarrista Alfredo René López.

“Me quedaron bellos recuerdos de la Fiesta de la Flores, que se realizó en la localidad de La Merced. Una motivación significó mi primer puesto en el certamen de Pre Baradero sede Salta. Es un orgullo representar a mi provincia en un festival tan pretigioso. Además, fuí convocada por el Dúo Coincidencia, para participar de su show en el Teatro Municipal de Salta, donde presenté por primera vez una canción de mi autoría titulada Amor o encanto. Mi espectáculo en el local de Amaru también me dejó un saldo netamente favorable”, enfatizó la joven.

Si el 2017 fue positivo para la folclorista, esta temporada parece encontrarla mejor parada “Logré la segunda colocación durante la Pre Serenata a Cafayate, además recibí una mención de reconocimiento de parte del programa Aquí entre amigos. En enero fuí convocada por el Coro de la Policía de la Provincia, para ser parte de las diversas actuaciones para la Navidad Azul. En la actualidad me encuentro en el proceso de grabación de mi primer sencillo, donde cuento con la especial participación de mis músicos Domínguez y López”, aseveró finalmente Marianela Domínguez.