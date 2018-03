“Una película puede cambiar el estado de las cosas, cambiar el mundo”

El actor chileno Benjamin Vicuña se prepara para el estreno de la segunda temporada de “Sitiados”, el próximo viernes 16 por Fox, coproducida entre Chile y Colombia, que transcurre en tiempos de la Conquista de América en el siglo XVII y que incluye en su elenco a Eugenia Suárez.

La primera parte tuvo como marco el sitio de Villarrica (1598-1600), ocurrido en la Guerra de Arauco, entre los españoles y mapuches, durante la Conquista de Chile, y se destacó por su gran despliegue de producción y su particular forma de encarar la épica americana de tres siglos atrás.

Esta segunda entrega tiene lugar en Cartagena de Indias, quince años después, donde el sargento Agustín González, interpretado por Vicuña, es nuevamente protagonista, junto a un elenco internacional.

Quince años después del final del sitio de Villarrica en Chile, Diego (Ricardo Abarca), el hijo bastardo del rey español Felipe III (Joaquín Galletero) e Isabel de Bastidas (Eugenia Suárez), llegan a la ciudad de Cartagena acompañados del padrastro de él, Agustín (Vicuña).

Los tres arriban a la ciudad amurallada sobre el Caribe, adonde llegan huyendo de aquellos que desean matar a Diego para evitar que acceda al trono de España, pero se encuentran con un refugio sitiado por piratas y donde heredero y sargento deberán luchar nuevamente por sus vidas.

Además del Vicuña, acompañado por “la China” Suárez, el gran elenco incluye a los colombianos Andrés Parra (“El patrón del mal”), Marcela Mar, Marlon Moreno, Juan Fernando Sánchez y Germán Quintero, los mexicanos Michelle Manterola y Ricardo Abarca; la venezolana María Gabriela de Faría y los españoles Emmanuel Esparza; Manuel Navarro y Joaquín Galletero.

Vicuña habló de esta nueva experiencia que lo lleva a nuevos escenarios

¿Cómo es esta segunda temporada de “Sitiados”?

Esta segunda temporada es muy interesante y nos propone nuevas alternativas de lo visto el año pasado, con otra geografía, otro elenco, otras historias pero para mí el mismo personaje 15 años después, para un actor hacer un viaje por el tiempo es una experiencia maravillosa. Volver a jugar, volver a pelea con una espada, y ahora jugar a los piratas, andar en barco, con caballos no tiene igual.

¿Qué es lo más importante que te atrajo de esta propuesta?

Es una serie de acción épica muy entretenida, y con una historia potente, con un contexto potente que tiene que ver con el nacimiento de América, de lo que sucedió con el mestizaje, el choque y a la vez el encuentro entre dos mundos, el de los indígenas y el de los españoles.

Con un nuevo paisaje...

Esta segunda temporada tiene un cambio de geografía que está presente como un actor más. La selva, el Caribe, el mar, los fuertes históricos, lugares como Cartagena, San Felipe, Santa Marta. Es alucinante el hecho de viajar en el tiempo, es clave. Viajar por el tiempo es una linda manera de abstraerse. He comprobado que, efectivamente, uno vuelve a lo esencial. Ser contemporáneo te llena de accesorios y aplicaciones, pero fundamentalmente cuando uno hace un viaje hacia el 1600, te encuentras con el origen de las emociones en este caso de ciertas palabras que hoy ya no están tan de moda como son la lealtad, la nobleza, y hasta la venganza, aunque seguimos siendo los mismos pero sin accesorios, seguimos siendo las mismas personas que funcionamos motorizados por el amor, muchas veces por la venganza o por la sed de justicia algo que suena un poco a superhéroes, pero que en esta serie está presente.

¿Tan difícil como filmar una superproducción para cines...?

Más. Es como filmar ocho películas, en verdad ocho capítulos de larga duración, y la verdad que muy bien hechos, con una excelencia técnica, con una participación colombiana muy importante ya que allí se están haciendo muy buenos productos. El pueblo escenográfico que se construyó allí. Además hay una oportuna mezcla de elencos de distintas partes de la región, colombiana mexicanos, chilenos y argentinos. Una cosa regional.

¿Cómo vivís la experiencia de trabajar con Eugenia, esta vez fuera de Argentina?

Es un placer trabajar con Eugenia, compartir con mi compañera esa experiencia que como actor es maravillosa, una serie ambientada en el 1600, con todos los recursos para poder contar la historia con un impresionante despliegue escenográfico. Es un lujo poder compartir con ella todo esto, es maravilloso Esto genera un gran impacto, el de cómo se ven las cosas. Si hacemos una batalla campal, te llegan con 80 caballos y no sé cuántos extras, y si hacemos una escena con un barco, se construye un barco

¿Cómo vivís el hecho de que una película chilena con un tema tan del presente como “Una mujer fantástica” haya recibido el Oscar?

Con un tremendo orgullo. Muy contento porque es un reconocimiento al nuevo cine chileno que ya hace rato está recibiendo premios internacionales, y feliz porque no sólo es inspiración para la creación sino porque el tema de la ganadora también habla de un país que pretende ser más inclusivo, en donde el proyecto que aborda el tema de la cuestión de género todavía está empantanado en el Congreso y obras como esta, seguramente, ayudarán a movilizarlo. Aunque algunos todavía no lo crean, puede servir para cambiar el estado de las cosas. Ayer la presidenta recibió al equipo... Una película puede llegar a cambiar el mundo.

¿Y en cuanto a cine, como viene tu año?

El 16 de enero terminé una película que se llama ‘Pacto de fuga‘, inspirada en la fuga del siglo en la ex Cárcel Pública de General McKenna, con medio centenar de presos políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Partido Comunista que intentaron matar a Augusto Pinochet en un atentado, tras escaparse de aquella cárcel de alta seguridad entre los años 1989 y 1990, porque se demoró 18 meses en construir un túnel. Interpreto a León Vargas