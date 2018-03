“Todos al escenario” mantendrá su esencia

Si bien la esencia de lo que supo ser una innovadora propuesta se va a mantener, en tiempos en los que el presupuesto lo es todo, se interpone en la premisa primigenia de compartir músicos y público en un mismo espacio. Por lo que, seguirá siendo un encuentro intimista, pero se hará con la cercanía del piano al borde del escenario (en el proscenio) y la habilitación de las primeras filas para el público que podrá ingresar de manera libre y gratuita. Será un ida y vuelta, ya los músicos no percibirán ningún cachet.

La apertura será hoy, desde las 21, en el Teatro Provincial de Salta, Zuviría 70.

Bruno, que es pianista y pedagoga de la música comentó que no puede alquilar las sillas porque el presupuesto este año es más reducido “estamos trabajando con la colaboración de propios y ajenos pero el público podrá disfrutar de una selección con músicos y estudiantes de primer nivel”, agregó.

La apertura del ciclo será con una obra de Gluck que es “sanadora para que bendiga el escenario: Danza de los espíritus benevolentes”, indicó la pianista. Será interpretada por ella y la flautista Cecilia Borzone.

También se podrá disfrutar de los primeros movimientos de obras de Frank, Dvorak, Ravel, Francais y Chausson.

Todos al escenario

Es un ciclo que invita al público a compartir escenario con los músicos creando un ambiente íntimo e interactivo.

La idea surgió hace 8 años casi irónicamente cuando el Departamento de Música de Cámara hacía sus muestras en el Salón Victoria del Teatro Provincial y en paralelo la Municipalidad organizó un recital de rock en contraposición al concierto de piano y cello que se brindaría 70 escalones más arriba.

La maestra Bruno recuerda que en ese momento Claudio García Bes era el subsecretario de Cultura y se convirtió en destinatario de su furioso reclamo por la imposibilidad que tendría su público de disfrutar la propuesta. “Claudio en respuesta a mi reclamo me dice: hacelo en el escenario, que ‘todos’ suban al escenario (que es más grande que el propio salón), así van a poder escuchar tu presentación. Y eso hice, subí a ‘Todos al escenario’ para que estén al lado de los músicos y puedan escuchar”, relató.

Fernanda Bruno lleva en sus espaldas una amplia trayectoria signada por su pasión a la docencia. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y considera que los papeles en la carrera de un músico son innecesarios, sostiene que el curriculum se arma con lo que se va haciendo a lo largo de la vida.

Hace 14 años que vive en Salta, “llegué con mi segundo marido para tomarme un año sabático, el lugar me subyugó y me quedé, le presenté a Felipe Izcaray un proyecto de música de cámara y así comencé”, recuerda.

En 2016 cumplió cuarenta años de pedagogía del instrumento que se transformó en la razón de ser de su carrera, y tocó con la Orquesta Sinfónica un concierto para celebrar.

Actualmente es, además titular de la cátedra de Piano en la Licenciatura en Artes Musicales en la Ucasal y se considera transgresora “en bien de los alumnos, no me encuadro en el tiempo que establece una hora cátedra me quedó lo necesario porque es injusto para los que vienen de más lejos quedarse menos de una hora. Pero así también soy muy exigente con mis alumnos, desde el amor les exijo y así los preparo para que puedan estar sobre un escenario, porque hay que merecer el escenario”.

Siempre vinculó su desempeño como solista y pianista de música de cámara con la pedagogía, llegó a tener hasta 100 alumnos. Considera que la música es muy difícil de expresar, porque la pintura o la escritura queda plasmado, pero no es así para la música “uno da un concierto y desaparece solo queda en lo que siente el que la escucha. Estamos como desnudos en el escenario, estamos solos ante el público.

Su camino de pianista fue paralelo al de la formación de jóvenes en los campos de interpretación y música de cámara. La labor de pedagoga cuenta con su protagonismo junto al cuarteto ARS, de tres campings de Música de Cámara en Tandil, donde tuvo como invitados a la violista inglesa Jane Atkins y en ése momento, al embajador Umphery Modd, con quien trabajaron y actuaron en dicho camping becarios argentinos, movimiento que le gustaría repetir en Salta.