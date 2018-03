Del Potro necesitó 69 minutos para ganar en su debut

El tenista argentino Juan Martín del Potro venció en la madrugada de este lunes a la promesa australiana Alex de Minaur en dos sets en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells, por la segunda ronda. La Torre de Tandil demostró por qué es uno de los tenistas a tener en cuenta de cara a la victoria final al pasar por encima de su rival desde el principio.

“Creo que he jugado realmente bien. Estos jugadores tan jóvenes son peligrosos pero creo que lo he hecho realmente bien para ser mi primer partido del torneo”, dijo tras el choque. De Minaur, de 19 años, se plantó en el primer Masters 1000 de la temporada después de haber llegado a semis en Brisbane y a la final en Sídney.

El finalista en 2013 demostró desde la primera pelota que iba en serio por la victoria. Sin contemplaciones ni distracciones, martilleando a su contrincante con cada passing, con cada drive. Mandando misiles desde la línea de fondo. Así, en su primer saque clavó un ace a 202 kilómetros por hora. También el tercero tuvo idéntico resultado. Del Potro ya ganaba 4-0 y, en 33 minutos, había resuelto el primer set por 6-2.

El segundo set arrancó más igualado, con De Minaur moviendo más y mejor a Del Potro, pero el resultado acabó siendo casi el mismo. El argentino le rompió el saque en el cuarto juego para ponerse 3-1 y no volvió a ceder ni un ‘game‘ para acabar imponiéndose 6-1. Firme y con un juego sin casi fisuras, Del Potro, a sus 29 años, pasa por uno de los mejores momentos de su carrera.

Ahora, el de Tandil ya está en tercera ronda, donde le espera el español David Ferrer (N.29). “Jugamos en Acapulco, también en Auckland y siempre nuestros partidos han sido batallas difíciles de jugar, espero eso, nunca se sabe con David hasta el último punto porque es un gran competidor y tengo que estar muy concentrado”, comentó el argentino.

En caso de ganar, Delpo evitaba al serbio Novak Djokovic, quien estaba en su cuadro pero fue eliminado sorprendentemente este domingo por el japonés Taro Daniel. Cinco veces campeón en Indian Wells, a Djokovic le pesó la inactividad, tras más de mes y medio de ausencia del circuito por una operación en el codo.