Detuvieron a un sospechoso por el ataque a una mujer en Palermo

Un hombre que caminaba por una vereda del barrio porteño de Palermo golpeó a una mujer de 64 años de un puñetazo y la imagen de la brutal agresión quedó captada por la cámara de seguridad de un edificio, video que se viralizó en las redes sociales, y por el cual ahora está detenido un sospechoso.

Fuentes policiales informaron a NA que a partir de un llamado al 911, en el que una señora había asegurado ver al agresor saliendo de una verdulería, efectivos de la comisaría 17ma. de la Policía de la Ciudad procedieron a detenerlo en la Avenida Las Heras al 2200. Más allá que habrá que esperar la confirmación, Cristina, la mujer agredida, deslizó que le dijeron "que el detenido parecería que no es el agresor". Mientras tanto, según publicó el portal Fiscales.gob.ar, la Fiscalía interviniente en el caso busca testigos para poder colaborar con la búsqueda y detención de ese sujeto.

La persona que llamó al 911 indicó a los oficiales que se trataba, por dichos de otros vecinos, del autor de las lesiones sobre una mujer en Parque Las Heras hecho denunciado en Comisaría 53. Al tomar contacto con el sospechoso y darle la voz de alto, el hombre se resistió por lo que fue detenido y trasladado a la comisaría 17.

El hombre de 30 años tenía un pedido de paradero vigente del años 2013 del Juzgado Correccional de Lomas de Zamora. En el lugar, se labraron actuaciones por resistencia a la autoridad en la Fiscalía Penal Y Contravencional número 12, a cargo de la doctora Dupuy, Secretaría Única del doctor Vacarezza. El sospechoso fue alojado en esa seccional y quedó a disposición de Claudia Katok, titular de la Fiscalía número 54, quien deberá determinar si es el agresor que atacó a Cristina el pasado 20 de febrero en la esquina de Avenida Las Heras y Salguero. La causa fue caratulada como "lesiones leves" y está a cargo de Katok.

"No me mató de casualidad", reveló la víctima

Cristina, la mujer agredida, sostuvo que el agresor le dio "un fuerte golpe" que la dejó "aturdida". "Cuando busco a un policía le digo que aquel que está en la parada del 110 me dijo algo de la Policía. El policía fue y el hombre le dijo que salió del banco se acercó y me dijo llame a la Policía. Del agresor no se sabe nada. Yo no pude ir a la Fiscalía. Me dicen que el detenido no sería el agresor", indicó en declaraciones formuladas a la prensa.

La mujer contó que "los médicos" le dieron "analgésicos" y que se pusiera "hielo para que bajara la inflamación", porque la nariz la tiene "muy inflamada". "Veo como fue la violencia con la que me pegó. Estaba ahí y la ligué. Mis hijos se querían morir cuando vieron las imágenes. Tengo miedo de que alguno de mis hijos lo encuentre. No me mató de casualidad", contó la mujer más temprano en el programa "Nosotros a la mañana" por el Trece, en su primer contacto con la prensa.

La mujer contó que "los médicos" le dieron "analgésicos" y que se pusiera "hielo para que bajara la inflamación", porque la nariz la tiene "muy inflamada". "Veo cómo fue la violencia con la que me pegó. Estaba ahí y la ligué. Mis hijos se querían morir cuando vieron las imágenes. Tengo miedo de que alguno de mis hijos lo encuentre. No me mató de casualidad", contó la mujer más temprano en el programa "Nosotros a la mañana" por el Trece, en su primer contacto con la prensa.

La víctima agregó: "Siempre ando por Cerviño, porque ahí hay un restaurante. Paso por ahí con mi perro y me da la impresión que he visto a este hombre esperando mesa. El tipo es de la zona, seguro". Cristina se refirió al hecho de que este sujeto siga caminando por las calles y pueda agredir a otra persona.

"Los mismos padres o hermanos o alguien de alrededor del pibe tienen que ayudarlo. Es un peligro en la calle. El tipo midió antes de tirarme la trompada. Yo había ido a depilarme, salgo de ahí, desato mi bicicleta y recibo esta terrible trompada. Me pegó con mucha violencia. Tengo el pecho y la mitad del cuerpo morado. Tengo miedo, me siento perseguida, miro para todos lados", indicó.

Asimismo, sostuvo que espera que "lo encuentren, que lo entreguen a la familia, porque está enfermo y va a matar a alguien, porque seguro que lo va a volver a hacer". "Me impresionó el video de cuando me golpea. La pasé mal y cuando el policía me dijo que llamaba a la ambulancia, le pedía que me llevara a mi casa. Estaba con mucho miedo. Esto que viví no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo", concluyó.