El Banco Central vendió U$S 137 millones para contener la cotización: cerró a $ 20,51

El Banco Central volvió a intervenir para contener al dólar, que en el arranque de la semana bajó tres centavos para cerrar a $ 20,51, según el promedio del Banco Central, y registrar su tercera caída consecutiva. Según un informe de la entidad, vendió 137 millones este lunes.

Fuentes del mercado ya habían adelantado que la entidad que preside Federico Sturzenegger habían colocado entre 120 y 150 millones. La semana pasada, el Banco Central ya había destinado US$ 385 millones para contener una disparada del billete. Sólo el viernes la autoridad monetaria desembolsó US$ 212,5 millones e hizo caer al billete verde 14 centavos. En total, lleva colocados más de US$ 500 millones para mantener el dólar en baja.

El billete acompañó la tendencia del mercado mayorista, donde la divisa retrocedió y este lunes cerró a $ 20,20, cinco centavos por debajo del final del viernes. La intervención oficial se produjo este lunes cuando la divisa estadounidense tocó los $ 20,27.

El volumen negociado en el segmento de contado US$ 648,825MM y en futuros MAE se hicieron solo US$ 2MM.

Por su parte, el índice Merval de las acciones líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió con una suba del 0,59%, hasta las 33.378,42 unidades.

Durante la rueda se habían negociado las acciones de 60 empresas, con 35 al alza, 19 a la baja y 6 sin cambios en su cotización, en operaciones por $ 90,72 millones.

Entre las líderes, los aumentos más pronunciados los registraron las acciones de Grupo Financiero Galicia (3,93%), Banco Hipotecario (3,30%) y Boldt (2,30%). Por el contrario, abrieron a la baja los títulos de YPF (-1,73%).