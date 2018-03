En juego dos boletos a cuartos de final

Manchester United y Roma juegan a las 16.45, hora argentina, la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones, ante Sevilla y Shakhtar Donetsk, equipos que se juegan el pase en dos estadios míticos como Old Trafford y el Olímpico de la capital italiana.

Fox Sports transmitirá Manchester United ante Sevilla y ESPN 2, Roma ante Shakhtar Donetsk.

Roma tiene una tarea complicada ante el experimentado equipo ucraniano, que venció 2-1 en la ida. Tendrá que ganar por dos goles de diferencia para alcanzar los cuartos por primera vez en la última década.

La única vez que Shaktar alcanzó los cuartos fue en 2011, cuando eliminó justamente a Roma.

Además Sevilla buscará en Inglaterra acabar con la maldición de los octavos de final en la Liga de Campeones.

“Esperamos al Sevilla de las grandes citas, un grande de Europa en los últimos años”, dijo ayer el presidente del club hispalense, José Castro, al partir hacia Inglaterra, para el partido de vuelta de octavos de la Liga de Campeones.

Ganador de tres Ligas de Europa consecutivas entre 2014 y 2016, Sevilla tiene pendiente superar los octavos de final de la Liga de Campeones en los que se ha estrellado hasta tres veces desde 2008, la última la pasada temporada.

En Sevilla juegan los argentinos Nicolás Pareja, Gabriel Mercado, Guido Pizarro, Ever Banega, Joaquín Correa y Franco Vázquez.

United recibirá a Sevilla con la duda de Paul Pogba, quien no entrenó ayer, y cuyo lugar podría ser ocupado por Jesse Lingard.

“La victoria ante el Liverpool fue importante, pero Sevilla y Brighton (rival en cuartos de la Copa de Inglaterra) son partidos a vida o muerte”, dijo el técnico José Mourinho.