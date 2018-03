Mirá el video: Casi a las piñas: Guillermo Moreno se cruzó con Eduardo Feinmann al aire

Mauro Viale invitó este lunes a Guillermo Moreno a su programa Más que noticias, que se emite por la señal de cable A24. El exsecretario de Comercio estaba opinando sobre la presidencia de Mauricio Macri cuando se le ocurrió comparar a los periodistas disidentes, en épocas del kirchnerismo, con los que hacen su critica al macrismo. Esto fue lo que detonó el conflictó con Eduardo Feinmann que estaba en el piso.

En este contexto, el exfuncionario planteó: "¿Los periodistas como Feinmann trabajaban en nuestro Gobierno?". Viale respondió "no sé", y Moreno volvió a arremeter: "¿Cómo no sé? Si se hizo famoso en nuestro Gobierno. En cambio ahora los periodistas que dicen que Macri es un vago, los sacan". "Y te sacaron una sola vez de un programa, después trabajaste todo el tiempo", agregó, apuntando a Feinmann.

La respuesta del periodista no se hizo esperar: "Yo ya era conocido antes de su gobierno y de que usted sea el peor funcionario o uno de los peores de la historia Argentina. De eso no me cabe la menor duda", afirmó el conductor de 18 a 21.

Lejos de terminar la disputa, Moreno retrucó: "Ah si, mirá vos. Tu opinión me tienen sin cuidado porque es tan alta como tu altura", disparó mientras se levantaba y se dirigía hacia donde estaba su interlocutor. Al instante, Viale entendió que la tensión había aumentado y el escenario se transformaba en una pelea detrás de cámara.

"Patoteros, así son", continuó Feimman. A su turno, Moreno no se calmaba y aumentaba más la tensión: "¿Qué patoteros? Nos agarramos cuando quieras donde quieras", se lo escuchó decir. El ex secretario de Comercio agregó: "Vos sos un tarambana".

Mas tarde, ya finalizado el cruce entre ambos, Mauro le preguntó a su compañero de canal: "¿Estas bien vos?". Antes de cerrar el programa el conductor se volvió a referir a Feinmann por lo sucedido: "Disculpá esto que no estaba en los planes de nadie", aseguró.