“Tenemos que volver a la mística de ‘Esto es Boca’”

El delantero de Boca Carlos Tevez aseguró ayer que “ninguno es más favorito que el otro” de cara al Superclásico ante River de mañana en Mendoza, donde estará en juego la Supercopa argentina, y en el que pidió que su equipo recupere “la mística”.

“En un Superclásico, más jugando una final, ninguno es más favorito que el otro. Por eso los dos son equipos grandes, hay momentos en un Superclásico que River llegó de la peor forma y le ganó a Boca, y viceversa. No hay comparación, es un partido aparte, es una sola final, que hay que disfrutarla”, afirmó en conferencia de prensa.

Luego del entrenamiento en el complejo Pedro Pompilio, Tevez cumplió con su ritual de hablar con la prensa antes de cada encuentro importante y lanzó un mensaje no solo a sus compañeros, sino también a los hinchas del xeneize.

“El miércoles tenemos que volver a la mística de Boca, el “Esto es Boca” tiene que quedar claro”, opinó el Apache, que será titular junto a Cristian Pavón y el colombiano Edwin Cardona en la delantera.

Tevez remarcó que si el resultado de mañana no es favorable para Boca, no será condicionante para el cierre de la Superliga, en la que lleva ocho puntos de ventaja sobre su escolta Talleres de Córdoba, a ocho fechas del final.

“Van por carriles separados, te puede marcar el resultado, pero nada va a opacar lo que nosotros venimos haciendo en la Superliga, donde hace mucho tiempo venimos primero. No podemos comparar una final con todo lo que venimos haciendo”, explicó.

Respecto del partido, Tevez opinó que no se necesitarán de los penales para definir al campeón, porque se resolverá “claramente en los 90 minutos reglamentarios”.

“Creo que se va a definir en los 90 minutos claramente, va a tener un nivel muy alto de intensidad, de presión, de poco juego como suele pasar en una final. Se lo va a llevar el que menos se equivoque y quien esté en todos los detalles. Va a ser como un partido de ajedrez, palo a palo los dos”, sostuvo.

“Es importante que cuando no se juega bien, los partidos salgan adelante y eso hace que tengamos esa consistencia en los resultados en la Superliga. El plantel tiene química adentro y afuera”, respondió a las críticas por el juego de Boca en las últimas fechas.

El entorno que se generó alrededor de este encuentro también involucra a los hinchas, porque desde hace varias semanas tanto en la Bombonera como en el estadio Monumental se grita por este encuentro.

“Hay que preguntarle al hincha de Boca y River qué quieren, siempre es ganar. Eso es lo que te marca que es una final, porque quedás en la historia. Hay una sola final, no se juega hace mucho tiempo y le damos la importancia que le da el hincha, que es una Copa más”, indicó.

Por último, intentó bajar los decibeles respecto de la violencia que se ha tomado en redes sociales y de la presión al árbitro Patricio Loustau.

“Tenemos que darle la tranquilidad a la gente, decirle que es un partido de fútbol y que vaya la familia”, concluyó.