Apaza: “Hay que animarse a jugarle de igual a igual a River”

Central Norte arrancó con los entrenamientos pensando en el duelo frente a River por los 32vos de final de la Copa Argentina.

El técnico del cuervo, Ramón “Turco” Apaza, también se prepara mentalmente para lo que será un partido histórico frente al millonario.

“Es muy es especial porque River es el club más grande de la Argentina y enfrentarlo será muy emocionante y a la vez una experiencia increíble para nosotros para el club, los jugadores y el cuerpo técnico. Hay que prepararse para estar a la altura de las circunstancia”, sostuvo Apaza, quien también remarcó sus sensaciones cuando se enteró que River iba a ser el rival de Central: “Me puse feliz porque interiormente quería enfrentar a un equipo grande porque la Copa Argentina te da esta posibilidad. Se dio River, contento por la noticia y estamos en un partido histórico”.

El cuervo tiene en su plantel mayoría de jugadores surgidos de las divisiones inferiores y para Apaza será clave trabajar desde lo anímico para afrontar este compromiso.

“Hay que concientizar a los chicos que estén bien de la cabeza y físicamente. Si bien River corre con muchísima ventaja frente a nosotros, dentro la cancha somos once contra once. Hay que tener temperamento, carácter, personalidad y sobre todo animarse a jugar. la única manera de ganarle a River es animarse a jugarle de igual a igual”.

En su época de jugador, Ramón Apaza, ni se imaginaba cruzarse alguna vez con River, hoy está ante esta posibilidad única y será el responsable de elegir el once para jugar contra el elenco de Marcelo Gallardo.

“Cuando era jugador estabamos muy lejos de una oportunidad como esta. No existía la Copa Argentina y estabamos en la cuarta categoría. Hoy este campeonato te brinda la posibilidad de enfrentarte con los grandes. Nos toca hoy enfrentar a River y es una sensación increíble porque todo el país va a estar viendo el partido. Tenemos que poner lo mejor para dejar una buena imagen, sabiendo que Central Norte es el equipo más grande de la provincia”.

Por último el técnico de Central le dejó un mensaje al hincha y si bien aún no está confirmado el estadio donde se disputará este partido, los invitó a seguir al equipo. “Que el hincha disfrute este momento que es histórico para ellos y nosotros. Que nos acompañen, Central siempre está, el año pasado frente a Newell’s fue muchísima gente a Santa Fe. La gente se merece todo y les pido que confíen en este plantel que vamos a dejar todo para traer un buen resultado”.