Echaron a un "chimentero" de Intrusos

Augusto Tartúfoli fue despedido de Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial, al regreso de sus vacaciones, momento en el que se encontró con la novedad.

"No soy más un Intruso", reveló Tartu a medios porteños. El panelista había dejado Telefé, donde estuvo varios años, para aceptar finalmente la oferta de América e integrarse al programa de espectáculos. Pero luego de tres años, la relación entre el periodista y la emisora se fue desgastando.

"Se cansaron de mí y me echaron", confesó el comunicador, quien agregó: "Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba".

Tartu recordó que varias veces fue advertido por enviados de la gerente de programación de América, Liliana Parodi, por su ropa y su look, pero hizo caso omiso.

"Por eso entiendo la decisión. Tampoco tenía apoyo de la producción porque muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos. Entonces, el único que me bancó fue Rial, que no pudo hacer nada por mí", explicó.