Es salteña la primera reina trans de la Vendimia

María de los Ángeles Rojas

“Quiero agradecerle a Valentino por ser una persona maravillosa y enseñarme tanto. Espero que nuestra amistad dure toda la vida. Además, quiero comenzar a trabajar por los derechos de las personas LGBTIQ y para visibilizarlos”, dijo Agostina Aguirre (22). “Quiero hablar desde el corazón. Jamás me imaginé poder pararme sobre el escenario. Toda mi vida pensé que nunca iba a ser suficiente y que jamás iba a poder ser parte de la sociedad y aquí estoy. Gracias a ustedes que sin conocerme me escucharon”, dijo Valentino Barboza (21).

El pasado sábado por la noche en el Arena Maipú Stadium con la coronación de Agostina y Valentino, los primeros reina y rey trans del festival Vendimia para Todos, respectivamente, culminaba la fiesta y se abrían para ambos una brillante carrera en el modelaje y por qué no una senda para el activismo en mejora de la colectividad LGBTIQ.

Pasadas pocas horas desde su consagración como soberana, Agostina le dijo a El Tribuno que se siente agradecida con aquellos sufragantes que a través de una votación electrónica vía web y también desde una aplicación de celular lograron que ganara con un contundente 67%.

“Fue una noche increíble, estoy superagradecida a la vida y a Dios por esta oportunidad, a la producción por hacerme sentir tan cómoda y contenida. Fue una noche que marcó algo muy importante en mi vida y después de tantos sufrimientos, prejuicios y rechazos de algunas personas, todo me fue recompensado en una sola noche. Es increíble el amor y el cariño que recibimos en esta fiesta y también a través de los medios de comunicación”, expresó.

La fiesta fue conducida por Florencia de la V, Gabriel Canci (también organizador del evento), la Turca Glamour y Mariano Caprarola. Entre medio de la sucesión de números musicales los anfitriones presentaron a los seis candidatos a rey y a las cinco aspirantes a reina de Vendimia para Todos, que lucieron sobre el escenario diferentes vestuarios.

A quien se la vio muy emocionada con las palabras de Agostina fue a Florencia de la V. Y a Agostina feliz por tener a la vedette y comediante a su lado. “En este evento tuve la posibilidad de charlar con grandes figuras, y a ella le agradezco por los contactos y la calidez. La superadmiro y nunca me imaginé que fuera a dialogar con ella”, describió Agostina.

Amigos

Valentino, oriundo de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, es el primer hombre trans en ser coronado rey de esta fiesta, mientras que Agostina nació en Chicoana y actualmente reside en Capital Federal, donde trabaja como encargada en un local de comidas rápidas. En 2017 se inició como modelo.

Ellos se conocían desde antes de inscribirse en el certamen, emprendieron la campaña hacia el trono juntos y el haber llegado al objetivo ambos fue un regalo inesperado.

“Compartirlo con mi amigo fue un combo completo. Los dos trabajamos y nos informamos un montón acerca de la situación de la comunidad LGBTQ en Argentina, que en cada provincia es diferente”, señaló Agostina.

Ellos permanecerán dos semanas en Mendoza cumpliendo compromisos inscriptos en una extensa agenda. Durante el año deberán estar presentes en Buenos Aires, Chile y Uruguay, en eventos del ambiente y también del circuito turístico, como acostumbra suceder con los ganadores de concursos de festivales. Vendimia para Todos fue creada en 1996 por Ricardo “Tito” Bustos y en 2003 el Gobierno de Mendoza la declaró de Interés Turístico y Cultural, mientras que en 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación la declaró de Interés Turístico Nacional. De allí, de la provincia que le enseñó a soñar en grande y bonito, prometió Agostina volver -apenas pueda- a su Salta natal.