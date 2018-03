"Reynoso nos decía que trabajáramos con responsabilidad y honestidad"

La audiencia comenzó con el testimonio de una telefonista del Juzgado Federal de Orán, que fue presentada por la defensa del exjuez Juan Raúl Reynoso. Como ocurre todas las veces con estos testigos, el exjuez federal prepara un extenso cuestionario para posibilitar que cada respuesta le sirva de plataforma para contrarrestar las declaraciones de otros empleados. Estos lo acusaron de autoritarismo, de dictar sospechosas resoluciones para beneficiar a narcotraficantes, del trato preferencial que dispensaba a un grupo de abogados, del supuesto cobro de coimas, etc.

Ayer fue el turno de Sara Bulacio, una mujer que trabajaba en una carnicería y a la que Reynoso la sumó a su plantel cuando se hizo cargo del juzgado norteño en 2006. Se trata de una pariente del exmagistrado. "Yo siempre le agradecí por la oportunidad que me dio", confesó la testigo. Dijo que el lema de Reynoso era trabajar "con honestidad y responsabilidad". Bulacio sostuvo que "el doctor siempre nos repetía estas palabras en las reuniones con los empleados, y yo trataba de cumplir con el trabajo de acuerdo con las directivas que me daba".

"¿Usted me vio alguna vez maltratar a los empleados?", preguntó. "No. Jamás escuché ni vi eso", respondió la testigo. "¿Escuchó a empleados, policías o gendarmes hablar de coimas dentro del juzgado?", inquirió. "Nunca escuché que alguien dijera tal cosa", reiteró Bulacio. Con el testimonio de la empleada Reynoso no solo trató de demostrar su inocencia, sino la de otros imputados, particularmente de los sumariantes Miguel Angel Saavedra y Hugo Víctor Aparicio.

Con relación a ellos el exjuez preguntó: "¿Saavedra era un empleado diligente?". "Era muy diligente. Sabía mucho de manejos de los sumarios penales", dijo Bulacio. "¿Colaboraba con sus compañeros?". "Sí. A mí me ayudó mucho cuando pasé a hacer sumarios", aseguró la mujer.

Respecto a Aparicio, Reynoso la interrogó acerca del pasar económico de los familiares de este empleado. "Los conozco; sé que tienen muchas fincas, que es gente pudiente", señaló. "¿Sabe si tienen vehículos?". "Yo siempre los ví en camionetas, incluso creo que tienen camiones", afirmó.

Las preguntas de Reynoso estuvieron orientadas en demostrar que los Aparicio tenían capacidad económica para comprar las 700 hectáreas de la Finca Mollinedo que, según la acusación fiscal, formó parte de los oscuros negociados que tienen al exjuez como jefe de una asociación ilícita para beneficiar a narcos mediante el cobro de coimas y/o dádivas. Por estas supuestas maniobras están imputados los abogados María Elena Esper, René Alberto Gómez, Arsenio Eladio Gaona y Ramón Valor.

De la investigación surgió que la finca de marras fue entregada por un narco a Gómez, como pago de los honorarios profesionales, y que este la vendió luego a una hermana de Aparicio, Candelaria Aparicio, quien también está imputada en la causa. Roxana Rivas Vásquez, expareja de Gómez, declaró que el inmueble era de Reynoso y que el dinero de la venta fue a parar a su bolsillo.

También declaró el abogado Héctor Velastiquy, quien confesó ser viejo conocido de Reynoso. Ante un pregunta del codefensor Federico Magno, negó haberle expresado al secretario Guillermo Méndez Mena (uno de los acusadores de Reynoso) que sabía del cobro de coimas en el juzgado norteña. "Jamás le dije eso", aseguró el letrado

Dura acusación de otro empleado del juzgado norteño

El abogado José Antonio Fernández Martínez fue otro de los empleados del Jugado Federal de Orán que cuestionó la gestión de Juan Raúl Reynoso. Lo acusó de autoritario, de coaccionar a los empleados y dictar resoluciones ilegales.

Puso como ejemplo el caso del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, a quien liberó pese a estar imputado que ingresar al país voluminosos cargamentos de cocaína y el contrabando de precursores químicos. “El que trabajó en esa causa fue el secretario Méndez Mena y Reynoso le ordenó que la resolviera en favor de Sejas Rosales como partícipe secundario”, dijo. Y agregó: “El doctor Méndez le manifestó que no estaba de acuerdo con esa resolución, pero el juez impuso su autoridad”.

También se refirió un incidente ocurrido en la fiesta de los abogados, en Orán, cuando David Leiva tildó de “coimeros” a cuatro de los secretarios que estaban en una mesa. “Yo estaba en el grupo y cuando le comenté a Reynoso lo que había pasado me ordenó que hiciera un informe y luego inició una causa para que nos investigaran por cohecho”, indicó. El testigo señaló que el fiscal José Luis Bruno requirió que se investigue el caso. “La causa fue desestimada por la Cámara de Apelaciones cuando el doctor Leiva aclaró que lo de coimeros no era por nosotros, sino por Reynoso”, subrayó.

Además, se refirió a una denuncia que le efectuó el exjuez por el hallazgo de material, supuestamente, pornográfico en su computadora. Fernández Martínez sostuvo que eso sucedió luego la denuncia que realizó contra Reynoso, en 2015, cuando comenzaron a investigadores. “El material no era pornográfico, era una imagen de una reconocida vedette”, dijo. A su juicio lo más grave fue que Reynoso ordenó que ingresan a los archivos personales de su PC. “Con esta actitud me sentí coaccionado, pero afortunadamente esta causa también fue desestimada, lo que prueba lo que estoy diciendo”, sentenció