Atestiguan la cura de un cáncer

María Luisa Velis, tiene 46 años, es madre de cinco hijos y esposa del excombatiente de Malvinas, Carlos Bruno Delgadillo. La mujer vive con su familia en el barrio San Martín de San José de Metán y aseguró que la Virgen que llora la curó de un cáncer.

Desde 2012 comenzó a tener problemas de salud. Le sangraba el oído izquierdo. En principio la trataron por una supuesta otitis y la medicaron para tratar de controlar el sangrado.

El día 6 de enero

"El 6 de enero del año pasado me volvió a sangrar el oído. Fui con mi esposo a Salta a capital a hacerme estudios, y me hicieron un tratamiento porque estaba inflamado. Luego una tomografía mostraba que tenía un tumor en la cabeza y llegaba al oído medio, y la protuberancia estaba tapando el nervio facial", dijo Velis a El Tribuno.

Con las copias de los estudios en la mano la mujer demostró la situación que atravesó.

Luego le hicieron una biopsia y en las pruebas se desmayaba. Le dijeron que el tumor, que tenía unos ocho centímetros de largo, era maligno.

La mujer también viajó a Córdoba donde la iban a operar, pero le advirtieron que iba a sufrir graves secuelas.

Luego del primer suceso

"Regresamos a Metán y recuerdo que en abril pasado hacía una semana que estaba llorando la imagen de la Virgen Rosa Mística, que entonces estaba en una casa del barrio Marco Avellaneda".

"Nos fuimos una tarde y yo bajé los brazos, la toqué, la miré y le pedí que salga bien la operación. Le pedí por mi salud, que me diera la oportunidad de ver a mis nietos crecer. Pero la Virgen me curó sin más trámite, no me operaron y el tumor desapareció. Ahora hago una vida normal", dijo la mujer con mucha devoción.