Aceleran los trámites para repatriar a la correntina que murió en Nueva York

El cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé, explicó que ‘se están haciendo todos los esfuerzos para repatriar antes del fin de semana' el cuerpo de Carla Vallejos, la joven correntina de 29 años que murió el domingo último cuando cayó el helicóptero en el que viajaba junto a otras cuatro personas sobre las aguas del East River.

‘Estamos trabajando para hacerlo lo antes posible y pueda estar con la familia en Corrientes en los próximos días, estamos haciendo los esfuerzos para que no pase del fin de semana, pero dependemos de que las autoridades locales nos den el visto bueno para hacerlo‘, dijo Mateo Estremé.

Además, el funcionario explicó que si se logra repatriar el cuerpo en los tiempos previstos ‘no sería necesario‘ que la familia viaje hasta Nueva York.

‘La prioridad es que estén conteniéndose mutuamente y no tengan que venir hasta acá para hacer trámites que podemos realizar nosotros desde el Consulado, no tiene ningún sentido', agregó.

Por último, respecto a la amiga que había viajado con Carla a Nueva York, Estremé detalló que ‘continúa en la ciudad y no quiere regresar a la Argentina antes que Carla'.

‘Está sola, quiso quedarse acá, en el departamento que estaban alquilando juntas y si bien está en estado de shock y en una situación muy complicada, estamos asistiéndola y conteniéndola como consulado y como compatriotas', indicó el diplomático.