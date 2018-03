Manifestación de taxistas al costado de la ruta 50

El Centro de Taxistas de Orán realiza una manifestación y una asamblea al costado de la ruta 50, al lado del barrio Libertad. La ruta no se encuentra cortada. Pedro Guerra, referente de la organización, habló con El Tribuno, y contó los motivos que los llevó a movilizarse. Uno de ellos es que por una disposición de Aguas Blancas y de Orán no pueden volver con pasajeros desde Aguas Blancas por lo que la actividad se vuelve poco redituable. "No nos conviene volver sin pasajeros", dice guerra y asegura que en Aguas Blancas son 80 las tasas oficiales y en Orán 150 y les piden que solo sean 92. Los taxistas esperan que el intendente Marcelo Lara Gros les de una solución. "nosotros sobrevivimos con este trabajo, unas 150 familias viven de ésto", asegura Pedro Guerra. Habrá una reunión para definir las medidas a seguir hoy a las 18.