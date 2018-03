Todos contra todos por la denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés

El escándalo que estalló con la acusación de Calu Rivero contra Juan Darthés por acoso sexual parece no tener fin. La actriz no solo se animó a contar más detalles en TV de lo ocurrido durante las grabaciones de Dulce Amor en 2012, sino que además varias actrices salieron al cruce tanto en defensa como en contra de la actriz.

Mónica Ayos, que formó parte un tiempo de la tira, señaló que todo el mundo sabía de la situación entre Calu y Darthés. “Era un secreto a voces”.

De esta manera, Ayos confirmó lo dicho días atrás por Florencia Peña sobre la incomodidad que tenía Calu cuando debía filmar con Darthés.

“Es cierto lo que dijo Flor Peña, que se sabía en Telefé lo de Calu y Darthés, había un secreto de voces. Había un run run que entre ellos no se llevaban bien”, dijo Ayos.

En cuanto a los motivos por los que los compañeros de la actriz no hablaron en ese entonces, aseguró que “lo que tiene que obrar acá es la justicia. Es muy doloroso escuchar a una mujer en esa situación y más con la edad que tiene ella. Me imagino a mi hija y no me gustaría para nada que, si vive esa situación, tenga una sociedad que no la escuche o que tenga miedo de hablar, como le pasó a Calu”.

Cruces

En tanto, Eva de Dominici, en diálogo en el programa “Pamela a la tarde”, defendió al actor, con quien compartió varias novelas. “Lo están condenando como si fuera un monstruo y lo comparan con Harvey Weinstein. Hay mucha gente que no se anima a defenderlo. Él es un trabajador. Como compañera salgo a hablar, pero sin desmentir lo que dijo Calu”.

Luego, la morocha, reveló ciertas actitudes que Rivero había tenido con ella: “Cuando entré a Dulce Amor mis compañeros me ayudaron a difundir mi Instagram. Cuando le pedí ayuda a Calu, me corrió la cara”.

“Se está condenando de antemano a una persona. Muchas veces uno tiene una verdad y otra persona también. Estoy convencida de que Juan no quiso hacer sentir mal a nadie. Y sé que Calu sintió dolor y estoy a favor que salga a hablar”, dijo Eva.

Luego se refirió a Pichot. “Salió Malena Pichot a decir que a algunas personas no les molestaba ser tocadas por sus jefes, que Juan tocaba a las personas... Eso no me pareció correcto”, afirmó.

Entonces, Malena Pichot salió al cruce en Twitter. “Eva de Dominici citándome como el ort... en la tele y defendiendo a Darthés, ¿qué carajo le pasa? Llamen a gente que haya leído un libro por favor”, señaló en un tuit y agregó: “Defendiste a Darthés porque Calu no te ayudó con el Instagram. No tenés alma, genia”.

De acusadora a acusada

Ana Rosenfeld, abogada de Juan Darthés junto con Fernando Burlando, salió a defender al actor y acusó a Calu de realizar una falsa denuncia. Sostuvo incluso que era la actriz quien tenía gestos sexuales fuera de guión. “Hay escenas donde no estaba escrito, por ejemplo, que haya besos en el cuello, y tenemos escenas grabadas, presentadas en la Justicia, donde Calu Rivero le come el cuello a Darthés”, lanzó en el programa radial “Por si las moscas”.

Además dijo que Calu no hizo el reclamo dentro del set. “No hubo un corte que dijera ‘No, estás haciendo algo que no está dentro del guión’. Al actor le piden algo y el actor preparado lo hace. El que no está preparado dice: ‘No puedo seguir’. Pero eso es un sentimiento del actor que no está preparado para la acción que requiere la novela”, reflexionó.

Adrián Suar, en el medio

Lo cierto es que el galán, que actualmente protagoniza “Simona” por el Trece”, está en la cuerda floja. Se supo que le pidió a Adrián Suar continuar en la tira.

Por su parte, Calu señaló en el programa “Intrusos”, de Jorge Rial, que habló con Suar sobre el tema. “No soy quién para decir lo que tiene que hacer Adrián Suar, pero cada uno tiene sus responsabilidades. Llamé a Adrián porque quería contarle de mi boca lo que pasó. Él me escuchó con empatía”, expresó la actriz.

“Yo priorizaría lo humano antes que lo material. En ese momento, yo me quedé sin trabajo...Todos dicen ‘que lo Justicia defina’. Pero esto prescribió. Aunque yo tenga pruebas, ya no me sirven”.



Lucha feminista

Días después de la marcha del 8M, Calu Rivero dio detalles de la situación vivida con Darthés. “No es fácil, es algo muy doloroso, es algo que te cala en la personalidad, en tu integridad. No tiene ningún beneficio salir a decir esto. Yo no quiero cagarle la vida a nadie, pero tampoco quiero que me la caguen. Hay gente que sabe y no dice nada, y lo entiendo, porque tenés un trabajo, tenés miedo y está bien, pero si vos no lo exponés nadie se entera, nadie hace nada”, afirmó en el programa de Andy Kusnetzoff, “PH: Podemos hablar” en Telefé.

Y siguió: “A mí la sexualidad me encanta, el deseo mutuo está bien, lo consentido está bien, lo que no está bien es cuando alguien dice no. Cuando el deseo es unilateral está mal”.

Acerca de la mediación a la que tuvo que asistir días pasados, afirmó: “Entró una Calu con mucho miedo, porque no sabía que me iba a encontrar y porque lo iba a enfrentar después de cinco años, y se fue una Calu fuerte y muy segura de su verdad”, reveló.