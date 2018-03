Lautaro Martínez: "Quiero aprovechar la oportunidad"

Lautaro Martínez, delantero de Racing Club, convocado por el técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, de cara a los amistosos ante Italia y España, del 23 y 27 de marzo, catalogó a Argentina como “candidata” a ganar el próximo Mundial de Rusia 2018.

“Como argentino, pongo como candidata a la Selección. Tenemos al mejor jugador del mundo”, declaró el Toro sobre su deseo de ver al representativo nacional como vencedor del próximo certamen ecuménico y en referencia al astro Lionel Messi.

“Estoy muy feliz por lo que me toca vivir. Es mi primera convocatoria y quiero aprovechar la oportunidad”, agregó sobre la chance de poder debutar en el seleccionado mayor ante los italianos o españoles.

“Me enorgullece estar en la lista. Sé que estoy haciendo las cosas bien y voy a estar a disposición del técnico porque mi intención es ayudar al equipo”, continuó.

“Fui a charlar con (Jorge) Sampaoli al predio cuando me lesioné. De esa misma manera me confirmó que estaba convocado”, detalló.

“Falta mucho para el Mundial. Quiero disfrutar de la gira y de estos amistosos. Es increíble ponerse la camiseta argentina”, siguió el futbolista surgido de la cantera albiceleste.

El jugador de 20 años también mencionó que aún no conoció al capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, y respaldó al atacante Gonzalo Higuaín por la críticas recibidas por los hinchas argentinos y parte de la prensa.

“Es increíble que lo hayan cuestionado a (Gonzalo) Higuaín, hace goles todos los fines de semana. Es un gran delantero al que le va a hacer bien la convocatoria y ojalá que nos siga dando alegrías a todos los argentinos”, opinó sobre el Pipita.

En otro orden, hizo mención a su futuro profesional y al respecto ratificó su promesa de quedarse en el club de Avellaneda “hasta junio” para luego continuar su carrera en el Inter, del fútbol italiano.

“Hoy soy jugador de Racing y doy lo mejor cada fin de semana. Hasta junio prometí quedarme”, afirmó el máximo goleador de Racing en la Superliga Argentina de fútbol con nueve conquistas.

“Después veremos cuál es la mejor decisión, tanto para el club como para mí”, agregó.