Al menos un herido con arma de fuego cada semana en Salta

El año pasado, 51 personas llegaron al hospital San Bernardo con heridas de armas de fuego, según se informó oficialmente a El Tribuno. Esto significa que hubo un ingreso por semana por esta causa durante 2017, solo en este centro sanitario.

En cuanto a los decesos por el uso de armas, casi el 14% de los crímenes de 2017 se cometieron con pistolas, según un relevamiento de este medio que abarcó hasta septiembre.

En la provincia hay 14.219 usuarios de armas de fuego registrados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ex Registro Nacional de Armas de la República Argentina (Renar).

Las armas registradas en Salta, en tanto, llegan a 22.741, según informaron desde la oficina nacional.

Esta cifra incluye tanto a usuarios individuales como a miembros de las fuerzas de seguridad: Policía, Servicio Penitenciario y Fuerzas Armadas, entre otras. Se estima que por cada arma legal existe una ilegal.

El presidente del club Tiro Federal Salta, Omar Cruz, aseguró a El Tribuno que "es casi imposible conseguir un arma no registrada".

Explicó que, tras el reempadronamiento nacional de armas que hubo en 1993, "no es fácil conseguir un arma" que no esté registrada.

El titular del club contó que hay 360 socios activos en el padrón de usuarios de armas, entre los que cada vez hay más mujeres.

De acuerdo a un relevamiento que realizó El Tribuno cotejando datos del Ministerio Público y la Policía, entre enero y septiembre de 2017 se produjeron 72 crímenes en la provincia, entre los confirmados de manera fehaciente y los que se calificaban como muertes "dudosas".

Del total de homicidios contabilizados hasta ese momento, 10 se habían perpetrado con armas de fuego mientras casi la mitad -34-, con arma blanca: cuchillo, hacha, tijera, punta, pinza o machete.

Un tema tabú

Omar Cruz consideró que el uso de armas es un tema tabú. "Más gente muere por siniestros viales que por el uso de armas", afirmó.

Con respeto a la tendencia que hay en Latinoamérica y en el mundo a favor del desarme, sentenció: "Armas va a haber siempre. Es una utopía pensar que no existan armas en el mundo".

El titular del club observó que en la mayoría de los casos policiales se usan "cuchillos sierrita" que hay en las casas. "Si uno le explica al chico que eso corta, va a tomar conciencia y va a tener precaución cada vez que lo utilice. En el caso de las armas, con mayor razón. La educación viene desde la casa y uno le enseña (al niño) el bien y el mal. Según mi criterio, hay que enseñarle al chico para qué sirve cada elemento".

Cruz contó que a los 13 años comenzó a trabajar con las armas de fuego y que tiene cinco hijos que, aseguró, jamás prestaron atención a las armas, a pesar de vivir rodeados de este tipo de material. “Si el día que yo me muera mis hijos no las quieren tener, prefiero que las vendan a gente que sea responsable o que las entreguen. No quisiera que cayeran en manos de gente que no las sabe usar o que lo quiera hacer con fines no santos”, aclaró.

Los niños y las armas

Vanina Zamora, directora de Infancia de la Municipalidad de Salta, se manifestó en contra del uso de pistolas de juguete y de la familiarización de los niños con las armas.

“Entiendo que existen otras alternativas de juegos y de juguetes válidas, y que son acordes a la mente de cada niño”, afirmó.

La funcionaria señaló que este es uno de los temas que abordan desde la Dirección de Infancia, de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Siempre trabajamos transversalmente con perspectiva de derechos humanos, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, y buscamos dar un enfoque integral, siempre incitando a una infancia libre de violencia”, indicó.

Zamora expresó que, si bien las nuevas tecnologías son cada vez más sofisticadas y se acercan más a la realidad, los adultos deben decidir qué tipo de contenidos eligen acercarles a los niños.

“Cada uno es libre de darle el celular a un niño a los tres años, aunque considero no es lo ideal. Así también con las armas y con todos aquellos juegos que incitan a la violencia”, expresó.



Generar conciencia

Omar Cruz contó que en el club buscan “tener deportistas, no tiradores”. La escuela de tiro comenzó en 1998 y, con ella, las mujeres empezaron a practicar cada vez más.

En esta institución, incluso, la socia más pequeña tiene 11 años y aseguran que “comenzó a aprender a los 8”.

Una premisa que tienen en la escuela es que “no se enseña a disparar en blancos que tengan formas humanas o de animales, sino en blancos concéntricos que suman puntos”.

Cruz invitó a quienes estén interesados en el uso de armas a informarse para hacer un uso responsable y evitar una mala utilización.

“Nosotros invitamos a la gente para que vaya, se anote y tome contacto con la escuela de tiro, no con armas de fuego, sino de aire comprimido”, aseguró.

Los interesados pueden asistir a una clase introductoria gratuita los sábados a las 15.30, en avenida Richieri 601, en la que se brindan todos los materiales necesarios.