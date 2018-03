Video: Maju Lozano le cortó un móvil en vivo a Malena Pichot

Momento difícil para Maju Lozano en la pantalla de El nueve. En un móvil con Malena Pichot, la conductora de Todas las tardes se sintió incómoda y cortó la comunicación antes de tiempo.

“Bueno Male, te agradezco, se hace difícil” dijo Maju, a lo que Malena respondió: “¿Ya me cortan?”. “Sí. Con todo el respeto del mundo te lo digo, nosotros te llamamos para hablar bien. Hay un tono de soberbia, no me estoy sintiendo cómoda” completó la conductora.

“Perdón Maju, lamento mucho que te hayas enojado” dijo la invitada, a lo que respondió: “No, no me enojo. Me incomoda Male, te juro por Dios que me incomoda. Te mando un beso enorme y gracias por el móvil”.

Al cortar el móvil, le pidió perdón a su equipo: “No quiero censurar, pido mil disculpas. A mí, la falta de respeto me sobrepasa. Pasó un pibe con el pito parado atrás, se tiran almohadones”. “A mí me parece que cuando uno se sienta y da un móvil y quiere hablar, uno tiene que estar bien predispuesto. Porque nadie obliga a nadie a sentarse a hablar con nadie”.

Y agregó: “No lo permito en mi programa, con todo el amor del mundo. Si siento que alguien le está faltando el respeto a la gente con la que yo trabajo, no es mi modo. Siento que es una falta de respeto porque estamos todos trabajando”.