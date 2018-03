Luna, DT de Villa Beba: “De visitante jugamos mejor”

En Rosario de la Frontera, Villa Beba se enfoca en lo que será el partido de vuelta frente a Villa Primavera, luego del empate 2 a 2 como local el último fin de semana.

Si bien la idea del cuadro de la Ciudad Termal era quedarse con el triunfo como local, para el técnico del tigre, Adolfo Luna, su equipo jugó siempre mejor de visitante.

“La desesperación de ganar de local no nos deja hacer nuestro juego, de visitante ganamos y jugamos más tranquilos, ya nos tocó ganar dos veces en canchas complicadas como las tucumanas (Graneros y Jorge Newbery) y ojalá que ahora no sea la excepción el fin de semana en Salta”, contó el entrenador, quien también remarcó cómo iniciaron la semana pensando en la revancha frente al gallo. “Una vez que finalizó el partido de ida, iniciamos la semana pensando en la revancha, va a ser un partido difícil, nuestros jugadores están bien y eso me mantiene tranquilo aparte que ya lo tenemos estudiado al rival”, dijo.

El partido de vuelta se jugará el sábado, a las 22, en el estadio Martearena y para Luna las dimensiones del campo de juego serán de gran utilidad para su equipo. “De visitante no somos de especular y, en ese sentido, va a depender mucho del campo de juego, si es grande nos puede dar amplitud para jugar por las bandas y lastimar como nosotros queremos, cosa que no pudimos hacer en la ida”.

Con respecto a su rival, Villa Primavera, Luna opinó y realizó una comparación con los rivales que le tocó enfrentar en la etapa clasificatoria. “Si bien es un equipo difícil, no tiene tanto juego con respecto a los equipos tucumanos. Primavera juega bien de contra, son rápidos y tienen experiencia en su plantel. El partido pasado nos descuidamos dos veces y nos convirtieron, de esos errores tenemos que aprender para que no nos vuelva a suceder sobre todo en este partido que no podes regalar nada”, analizó.

Uno de los goleadores de este Villa Beba es Cristian Torrado, quien viene convirtiendo por segundo partido consecutivo y es uno de los referentes del tigre no solo por sus goles sino por su extensa trayectoria en el fútbol de Rosario de la Frontera, donde defendió por muchos años los colores de Progreso. “A pesar de que Cristian (Torrado) tiene su edad, la experiencia de él es importante, es un goleador. Esperamos que siga enchufado y siga aportando en las redes”, dijo Luna.

Por último, el DT se ilusionó con seguir avanzando en este Federal C, y que su equipo esté compuesto por rosarinos también es un aliciente para él. “Esto es fútbol, no gana siempre el que merece sino el que convierte los goles. Estoy muy conforme con mi equipo, es un proyecto cien por ciento de jugadores locales de Rosario de la Frontera, y para nosotros es doble el esfuerzo. Queremos darle el triunfo a la gente que llenó el estadio en la ida, fue una fiesta y ojalá podamos pasar a la otra fase”, cerró.