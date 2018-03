Villa Primavera prepara una fiesta de sábado por la noche

La revancha ya se palpita en todo Villa Primavera y la cuenta regresiva alimenta la pasión de los cientos de hinchas que coparon Rosario de la Frontera y que ahora, el sábado, prometen ser muchos más en el Martearena, que seguramente tendrá calor y color, ya que desde la Ciudad Termal también podrá venir gente de Villa Beba.

Durante esta campaña, los simpatizantes del gallo estuvieron firmes junto al equipo y saben que también dependerá de ellos que haya un buen ingreso económico a la institución para afrontar lo que viene.

El esfuerzo de la familia de Villa Primavera viene siendo clave en esta campaña y la dirigencia espera una gran concurrencia para el sábado.

Mientras tanto, el equipo que conduce Hugo “Cuchi” Rivero continúa con los entrenamientos en el predio de la cancha de Rivadavia, en la zona oeste de la ciudad.

La idea del cuerpo técnico es repetir el mismo once que empató en Rosario de la Frontera pero esperando por la evolución de Ángel Pedroso, quien no está recuperado al cien por ciento de su lesión en la rodilla y, sin embargo, en el partido de ida fue clave en varias oportunidades defendiendo el arco del gallo.

Primavera hará fútbol esta tarde, y en principio el once sería con: Ángel Pedroso; Oscar Parra, Juan Pablo Mamaní y Carlos Garnica; Facundo Sánchez, Jorge Pichotti, Sergio Chávez y Gustavo Barrionuevo; Fabricio Reyes y Miguel “Willy” Puntano.

La única baja de Villa Primavera para este encuentro será la ausencia de Daniel Bensi, a quien le resta cumplir una fecha más de las dos que recibió por su expulsión frente a Deportivo La Merced. De todas manera, habrá que esperar por alguna sorpresa en la formación o si Rivero opta por otro esquema que pueda incluir a Rofolfo Escalante, otro de los que vino manteniendo continuidad en este campeonato.

Cabe destacar que el ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final con Sportivo El Carril, el equipo que mejor terminó la fase clasificatoria y que está invicto en este certamen.