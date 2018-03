Estudiantes se quiere hacer fuerte de local en la Copa

Estudiantes de La Plata buscará su primer triunfo en la Copa Libertadores cuando reciba hoy a Real Garcilaso, de Perú, por la segunda fecha del grupo 6.

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de La Plata, a las 19.15, con el venezolano Alexis Herrera como árbitro y televisación de Fox Sports.

Real Garcilaso encabeza las posiciones de la zona con 3 puntos, seguido por el pincha y Nacional de Montevideo, con 1, y cierra Santos de Brasil con 0.

Estudiantes se medirá por primera vez en la historia con Garcilaso, aunque será el quinto rival peruano con el que se cruzará en la Libertadores.

En la Superliga Argentina, Estudiantes tiene un andar irregular, lleva 4 partidos ganados, 2 igualados y 1 caída en este 2018, y se ubica décimo con 31 puntos, a quince del puntero Boca.

Lucas Bernardi, DT del pincha, no confirmó el equipo titular, pero adelantó que jugarán los que estén mejor físicamente, ya que disputará tres partidos en ocho días: igualó sin goles con Lanús el domingo pasado, hoy se medirá ante los de Cuzco y el domingo jugará de local ante Godoy Cruz.

El técnico alinearía a la mayoría de los titulares que igualaron con el granate.

Por el lado de Real Garcilaso, el técnico Oscar Ibáñez, argentino nacionalizado peruano, no hizo pública la alineación, pero apostará a los mismos once nombres que vienen de ganarle por 1-0 a Deportivo Binacional de Arequipa, por el torneo de Verano de su país.