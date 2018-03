Gimnasia buscará llegar de la mejor forma

Aun sabiendo que a Gimnasia y Tiro le queda el partido contra Sarmiento de Chaco, de local en octogonal y solo para cumplir (aunque el equipo visitante llegará a Salta en busca de un triunfo porque tiene chances de clasificar), la dirigencia apunta a que el equipo tiene la obligación de salir a ganar. “Gimnasia y Tiro tiene que seguir mejorando en lo futbolístico. Este es un partido ideal para llegar de la mejor forma a los play-offs. Si bien no jugamos, por nada queda el hecho de tener que salir a buscar el triunfo”, explicó Juan Carlos Ibire, miembro de la subcomisión de fútbol del club albo

Ibire consideró luego que “Gimnasia siempre tiene la obligación, donde juegue, de conseguir un triunfo. Además, se nota que el grupo va recuperándose después de perder dos partidos por goleada. Debemos seguir por este camino. Realmente fueron golpes muy duros y costó salir del pozo. Es importante que el equipo recupere de una vez por todas la confianza y será necesario sumar los tres puntos que están en juego frente a un rival que está obligado a ganar, porque tienen chances de clasificar”.

El dirigente también hizo un análisis de la participación del equipo que dirige el Tano Riggio en el octogonal. “Teníamos todas las esperanzas de llegar al pentagonal final. No estaba en los planes de nadie perder dos partidos por goleada. Fueron derrotas muy duras y llegó el turno de levantar la moral y recomponer el grupo, y se está logrando todo eso. No queda otra alternativa y debemos aprovecharla. No hay que dejar pasar la oportunidad. Con quien nos toque jugar en la serie de los play-offs, sea el primer partido de local o de visitante, debemos llegar fortalecidos, dispuestos a pelear. En estos tiempos es importante definir de local la serie, pero es necesario y sirve de mucho que el equipo demuestre entereza y coraje para avanzar de ronda. El mayor desafío es que la gente vuelva a creer en este grupo de jugadores”, remarcó Juan Carlos Ibire.

Sobre la deuda económica con el plantel, dejó en claro que “nuestra tarea es conseguir los recursos para cubrir los haberes de los jugadores. La idea es cancelar lo que está pendiente de enero y así ya estaríamos dentro de la normalidad en lo que se refiere a este tema”.

Con respecto a cómo será el itinerario del plantel para recibir a Sarmiento, Ibire, puntualizó: “El plantel concentrará el sábado. No hay que descuidar ningún detalle, puesto que el trabajo en Gimnasia demanda mucha seriedad”.