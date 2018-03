¿Quién llega mejor si van a los penales?

Boca y River no dejan nada librado al azar y practicaron tiros desde los doce pasos.

En caso de que la Supercopa termine igualada durante los 90 minutos, xeneizes y millonarios definirán quién se queda con el título por medio de los penales. Por ese motivo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto practicó penales ayer, mientras que los de Marcelo Gallardo lo hicieron el lunes. Pero, ¿cómo le fue a ambos con los tiros desde los doce pasos en esta Superliga?

El xeneize acumula cuatro penales en este certamen. Benedettó, hoy lesionado, es el que más marcó por esa vía: lo sufrieron Racing y Olimpo. Ante Tigre, Edwin Cardona se hizo cargo con precisión del último penal que tuvieron los dirigidos por el mellizo. El único que no tuvo destino de red fue el de Carlos Tevez contra Temperley, Josué Ayala se lo atajó.

Por el lado millonario, la efectividad fue plena en las cinco penas máxima que tuvo a favor. Tres de esos goles fueron productos de remates de Nacho Scocco, quien le marcó a Chacarita, Tigre y Banfield. El otro autor fue “Pity” Martínez, que festejó ante Unión y Argentinos.

A la hora de hablar de los penales en contra, River sufrió mucho más: le cobraron cuatro y le hicieron tres. El restante fue una atajada de Germán Lux sobre Denis Stracqualursi, en la victoria 1 a 0 ante Tigre.

Boca, por su parte, no tuvo ningún tiro desde los doce pasos en su contra en lo que va de la Superliga.