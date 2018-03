Amenazan de muerte a un periodista

"Braian acá en Morillo tiene seguras las balas... cuidado", escribió el usuario de Facebook Lucas Gabriel Guzmán, en referencia al periodista de Santa Victoria Este que ahora trabaja en una FM de Morillo y que denunció amenazas a su integridad. Salazar asegura que sufrió este ataque a partir de una publicación que compartió en su muro de la red social Facebook, referente a las vacaciones del diputado Ramón Villa con su familia en Panamá. "Porque me parece mal que en lugar de estar acompañando a la gente que sufre las inundaciones en el Chaco salteño, zona a la que él representa como diputado, esté en el caribe disfrutando de las vacaciones", fundamentó.

Hasta principios de este mes, el periodista amenazado trabajaba en la FM Máxima de Santa Victoria Este, propiedad del diputado Villa. Sobre esta repentina desvinculación y enfrentamiento, Salazar explicó: "Desde el 1 de marzo no trabajo con el diputado Villa porque me debe todavía dos meses de sueldo como encargado de su radio FM de Santa Victoria, porque tiene también otras dos radios en La Unión y Rivadavia Banda Sur. Yo sabía que se iba a Panamá en febrero porque tenía un encuentro al que asistió con el diputado Godoy y Tito Ángel, entre otros, pero después él se quedó ahí con su familia de vacaciones, insensible a la terrible situación que estamos pasando todos en Santa Victoria Este. Entonces me dio bronca y lo publiqué en Facebook, sin embargo nunca pensé que me amenazarían con meterme balas".

Además, otros usuarios que el periodista califica como "trolls de Villa", con el nombre de Norma Girón, Pichicha y Viky Cuenca, le escribieron frases soeces como "anoche te fui a buscar y no saliste gordo maricón..."; "... anda a denunciar pero de la cagada a piñas no te salva nadie" y lo llaman traicionero, sinvergenza, y malnacido, entre otros horribles epítetos.

"De las personas que me amenazan lo conozco a Pichicha, que es Ezequiel Santillán. A los otros no los conozco pero sé que son del entorno político de Villa y de la exintendenta de Morillo Marcela Carabajal. Esta gente me defendía a mi cuando yo trabajaba con Villa y alguien me atacaba; ahora me atacan porque cuento una inmoralidad de un diputado que no se sensibiliza con lo que pasa en su área. Ellos operan en las redes a favor de Villa", dijo Brian Salazar, y agregó: "Me amenazaron incluso con balas y la verdad que tengo miedo, en Morillo me encuentro indefenso porque no conozco a nadie. Por eso, con mi abogado hemos puesto una denuncia penal porque temo por mi vida acá en Morillo".

Sobre si intentó comunicarse con el diputado Ramón Villa, Salazar contó: "Villa no me llamó para nada: ni para pagarme lo que me debe ni para solidarizarse conmigo por las amenazas. Incluso sé que anduvo en Morillo y ni se acercó. Así que me cierra todo: está enojado porque lo dejé en evidencia con respecto a sus vacaciones inoportunas. Es una pena que se manejen así, son gente muy conocida por los aprietes y las amenazas".