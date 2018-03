Un Maravilla auténtico pasó por Salta

“Buenas tardes, ¿cómo les va chicos, bien? gracias por esta bienvenida”, dijo un eufórico Sergio “Maravilla” Martínez durante su presentación, pasadas las 16.30, en la Secretaría de Deportes de la Provincia, donde brindó una charla sobre su vida, casi siempre vinculada al boxeo.

Un auténtico showman, actual humorista de stand up y ex campeón del mundo de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de haber sido anteriormente campeón de superwelter del CMB, estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Sergio Plaza, y dirigentes del boxeo provincial.

Alejado hace un tiempo del cuadrilátero, Maravilla se presentó en la capital provincial para hablar de la vida, especialmente para quienes lo consideran un ídolo y lo toman como modelo a seguir.

“Gracias por recibirme, por el cariño que me brindan lejos de mi casa, de donde me crié (Quilmes, Buenos Aires). Cuando noto los aplausos y el afecto, siento que todo lo que me pasó, valió la pena. Soy muy agradecido por la vida que tengo”.

“La vida es un tránsito -añadió-, un camino nada más. Te vas y no hay vuelta atrás, por eso tenés que seguir si te caés. Trato de pasarla bien y divertirme, y es lo que quiero dejarle tanto a los chicos como a las personas de todas las edades”.

En el medio de la charla, donde no cabía ni un alfiler, ya que además de la presencia de los medios de prensa, una gran cantidad de boxeadores de diferentes escuelas municipales se acercaron a la sede de la Secretaría, en la avenida Entre Ríos 1550, Martínez observó al público y se dirigió a una persona en particular. “¿Vos no sos la Joya Barrionuevo?”, indagó, y efectivamente se trataba de César Miguel Barrionuevo, el púgil catamarqueño radicado en Salta. “Un aplauso para César, qué gran futuro tenés”, le dijo.

Reconocimiento

Antes del diálogo de Maravilla Martínez con el público, el presidente de la Unión de Boxeo de la Provincia, Alejandro Galarraga, le hizo entrega de una plaqueta en reconocimiento de su excelente trayectoria en el boxeo, “marcando un estilo diferente, llevando la bandera Argentina a lo más alto y siendo ejemplo de lucha constante”, sostuvo el titular de la Unión salteña.

Además, el director de las Escuelas Municipales de Boxeo, Cristian Arias, le entrego un presente a Martínez “en reconocimiento a su trayectoria deportiva, en la que logró el título mundial y fue siempre ejemplo dentro y fuera del ring”.

Tras despedirse de la gente que lo fue a ver, el excampeón salió rumbo a San Ramón de la Nueva Orán, donde hoy continuará con sus charlas.

Antes de subir a la camioneta que lo trasladó al norte provincial, Maravilla contó a El Tribuno el motivo de su visita a los oranenses.

“Tengo que hablar con los chicos y voy a eso, a brindar una charla motivacional para ellos”.

Sergio Martínez llegó anoche, después de las 20, a San Ramón, y de inmediato se trasladó a un restaurante donde tuvo una cena privada con empresarios de la zona y está previsto que en la jornada de hoy se traslade a diferentes escuelas para mantener contacto con jóvenes y adultos, a los que les transmitirá su experiencia de vida.