Socios del Club El Tribuno vieron el filme más esperado del 2018

Socios del Club El Tribuno asistieron ayer a la avant premiere del Club El Tribuno para ver el retorno a la pantalla grande, tras quince años de ausencia, de la mujer ícono de los videojuegos, Lara Croft. En las filas antes de ingresar a la sala podía palpitarse la expectativa por una experiencia a la que muchos adherentes han calificado de “mimo”.

Daniel González (32), del barrio Limache, asistió con su sobrino Nazareno García (9). “Por el tipo de película, una de aventuras, la iba a disfrutar más que mi novia”, dijo Daniel, quien agregó que es socio del Club El Tribuno desde hace cinco meses. Acerca de la heroína, un personaje que pasó las dos décadas desde que fue creado, comentó que nunca había visto los anteriores filmes que la tuvieron como protagonista. Sin embargo, la reconocía como el ícono de los videojuegos.

Ayelén Gallegos (26) y Ernesto Alonso (30), del barrio El Huaico, conocían profundamente a Lara Croft. Ella, mamá de Tica (4), comentó: “Vi las dos películas anteriores y me gusta la heroína. Le puede pasar de todo, pero como es audaz y valiente siempre sale bien parada”, definió.

Un grupo numeroso formaban Patricia Sánchez (51), su marido Gustavo Nieva (53), la madre de ella María Sofía Murillo (74), el hijo de ambos Javier Nieva (27), la novia de este Pamela Bianchi (29), el hermano de ella Giancarlo Bianchi (23) y la amiga de este último Romina Saravia (24). “Yo si bien no era fanático, jugaba al videojuego en la Pentium. Cuando vi las películas de Angelina Jolie me gustó la heroína y creo que la vamos a disfrutar todos”, comentó Javier.

Dirigida por Roar Uthaug (La Ola), la nueva entrega de Tomb Raider no es una precuela de las anteriores sino un reboot. En ella una joven Lara Croft aún no ha terminado sus estudios y vive en Londres, haciendo un humilde trabajo como mensajera. Lara se ha negado a formar parte del imperio familiar que le dejó su padre cuando este desapareció, porque hacerlo implicaría darlo por muerto oficialmente tras siete años de desaparecido. La acción se desarrolla en la isla de Yamatai, lugar al que se traslada la protagonista para revelar la verdad detrás de la desaparición de su padre.

Los amigos Gustavo Villar y Lara Gotthels, de 16 años ambos, (foto) son de zona oeste y llegaron sin información previa, salvo el deseo de ella de tener en el personaje homónimo una heroína donde mirarse. Y la actriz Alicia Vikander construye de una manera muy lograda a una Lara joven, insegura, aprendiz y con todas sus emociones a flor de piel, además de con un físico más realista. Así no solo propone un reflejo de mujer refrescante, sino que da un inicio promisorio a la dualidad de la leyenda Lara Croft: la mujer potente y carismática. Aunque ahora exige un mayor esfuerzo del espectador al correrse de la sexualización y evolucionar hacia un rol femenino con valor.