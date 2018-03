Recién esta semana comenzará a publicarse el anunciado índice de inflación de Salta

Después de haber anunciado con bombos y platillos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mediría la inflación de la provincia a partir de febrero, todavía no se presentó ningún informe. Según explicó Emiliano Estrada hoy en la Cámara de Senadores ese retraso se debió a cambios en el directorio de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia y anunció que esta semana se presentará el primer índice provincial.

“Estamos por presentarlo una vez que haya salido el Índice de precios del Instituto Nacional de Estadísticas (Indec) por una cuestión más de cortesía, de esperar que lo presenten. Lo que ha sucedido, es que en los meses de enero y febrero hemos tenido el cambio de director de la Dirección de Estadísticas. El anterior director -Abel Mendilaharzu- ahora está a cargo de la oficina del Indec regional en la provincia de Salta y eso nos ha generado algunas demoras burocráticas hasta que se designara la nueva directora y hasta que pudiéramos ponernos a trabajar en conjunto con el Ministerio”, comentó Emiliano Estrada.

El ministro de Economía se refirió al polémico método que está utilizando la provincia para medir la inflación. “Estamos trabajando con la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) que tiene realizada el Indec. Como decía en su momento, lo que se critica es la representatividad de Engho, no las cuestiones metodológicas. Las cuestiones metodológicas no son criticadas, sino el trabajo en campo, el relevamiento que hizo esa encuesta”, remarcó el funcionario provincial.

Añadió que en el caso puntual de la Engho realizada en la provincia de Salta ha sido el Gobierno quien ha utilizado esa encuesta y por lo cual tienen confianza que los resultados serán confiables. “En el transcurso de esta semana vamos a estar publicando seguramente el índice”, finalizó el ministro.