Diego Gerbaudo: “Nuestra deuda pendiente es ganar en condición de visitante”

Pese a tener 1,78 metros, Diego Gerbaudo no pasa desapercibido entre los grandotes que juegan en la Liga Nacional de Básquet: tira de tres, roba, recupera y hace bandejas. El base de Salta Basket es uno de los hombres clave en la campaña de los infernales, que transitan su primera temporada en la máxima categoría argentina. El martes el representativo provincial frenó al escolta San Martín de Corrientes y una de sus figuras fue justamente el cordobés, quien tuvo un segundo cuarto brillante, pero un tiempo después sintió un tirón en la pierna derecha (que huele a desgarro en el isquiotibial) y se puede perder gran parte del último tramo del torneo.

A la espera de los estudios, Gerbaudo dialogó con El Tribuno sobre una nueva remontada salteña y el desafío de la próxima gira en el Litoral, considerada clave para el plantel.

Venías cumpliendo un gran partido ante San Martín de Corrientes, pero saliste con una molestia, ¿qué pasó?

En la jugada que voy de contra, siento que me tiró muy fuerte en la pierna derecha, probé pero creo que estoy desgarrado. Mañana (por hoy) me hacen los estudios.

Pese a la bronca personal, la victoria fue fundamental para ustedes, ¿cómo viste al equipo?

La verdad que los chicos dejaron todo en la cancha y fue tremendo lo que hicieron defensivamente. El “Negro” (Pablo Espinoza) está en todos lados y sacó todo.

¿La lesión te impidió festejar como querías?

Estoy muy contento por mis compañeros, pero personalmente estoy triste y es una lástima esto que me pasó, justo ahora que tenemos partidos clave.

¿Qué balance hacés del partido ante los correntinos?

Sabíamos que el partido era durísimo, ante un equipo que está en el lote de arriba. Teníamos en cuenta que era clave ser fuertes en defensa y creo que fue un final tremendo.

Tu segundo cuarto fue clave en la victoria...

Me estaba sintiendo muy cómodo en el partido y en el tercer cuarto cuando hice el pique, sentí el tirón, así que eso me generó bronca, pero se ganó.

¿Creés que definitivamente se hicieron fuertes como local?

Sí. Creo que nos hemos hecho fuertes después de los últimos cuatro partidos anteriores en casa (ante Estudiantes de Concordia, Instituto, San Lorenzo y Olímpico), eso es importantísimo. Nuestra deuda pendiente es en condición de visitante. Ojalá de la gira por el Litoral, ante Regatas, San Martín de Corrientes y La Unión de Formosa, tengamos buenos resultados. Los tres partidos son complicados. Regatas está en el Final Four de la Liga de las Américas. A San Martín lo vieron todos en el Delmi y La Unión está en el lote de los de arriba. Con un juego ganado, vendríamos felices.

Hoy pueden respirar, pero no deben descuidarse porque están cerca del descenso, ¿cómo manejan ese tipo de situaciones?

Sabemos que no estamos tranquilos. Tenemos nueve partidos ganados, pero otros conjuntos tienen menos partidos jugados que nosotros. Hay que hacerse fuerte de local y al principio no tuvimos buenos partidos en casa, pero tampoco hay que arrepentirse, porque la Liga es así.

Antes y durante este buen momento que atraviesan hubo varios cambios en el plantel. Vos perdiste a un compañero de puesto como Pablo Bruna, pero ganaste otro como Diego Figueredo, ¿afectan esas cosas?

La verdad que no nos gusta que pasen estas cosas, que varios jugadores se vayan en medio de una temporada, porque es el trabajo de cada uno, pero sabemos que le puede tocar a cualquiera.

Con Dieguito (Figueredo) me llevo muy bien y se adaptó muy rápido al equipo, Con Pablo (Bruna) también estaba muy cómodo. La llegada de nuevos jugadores, creo que le hizo bien al equipo.

¿Cuánto tiempo tendrás de recuperación?

Si bien no lo sé, tengo que hacerme la idea de que al menos será un mes, justo en la etapa final del torneo.