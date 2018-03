Central Norte apunta a los refuerzos para la Copa

El cuervo empieza a buscar refuerzos y la dirigencia puso manos a la obra con las negociaciones pensando en el partido de Copa Argentina frente a River Plate.

Ramón “Turco” Apaza pidió tres jugadores para ocupar los siguientes puestos: marcador central, volante por izquierda y un centrodelantero.

Uno de los apuntados a ocupar un lugar en la saga central es Patricio Krupoviesa, quien ya visitó la camiseta del cuervo hace dos temporadas cuando el equipo perdió la final con Huracán Las Heras. El tucumano es el deseo de la dirigencia no solo para la Copa Argentina sino para lo que el torneo que tenga que disputar el azabache más adelante.

“El martes me llamó el presidente, si tenía ganas de volver a Central y quedamos en comunicarnos más adelante. No solo es por el partido por River sino que también depende del campeonato que se juegue debido a la restructuración o de que se juegue el ultimo Federal B”, dijo Patricio Krupoviesa en el programa partidario “República azabache”.

Por su parte, el cordobés Leandro Beterette manifestó su deseo de volver a Central. “Me voy a comunicar con el presidente (Héctor De Francesco) para viajar y poder entrenar. En Formosa hable con el Turco (Apaza) en el hotel, muchos chicos van a cumplir un sueño y yo también. Todos los que se sumen y colaboren con el club será bueno por la Copa, cumplir un sueño de esta magnitud será bueno para todos, mi idea es aportar y tirando para adelante. La idea mía es quedarme en Central, jugar el Anual para no estar parado porque después cuesta arrancar”, dijo.

También es factible al vuelta de Tomás Armella, quien está en la lista de la Copa Argentina pero que, en el partido que Central le ganó por penales a Sol de América de Formosa, había anunciado su retiro. Sin embargo, desde la confirmación del partido con River la idea es que El Bobi se retire en este histórico partido.

Fabricio Reyes y Miguel Puntano también le hicieron saber al cuerpo técnico sus deseos de estar presentes frente al millonario pero esto dependerá de la competencia que tengas estos dos jugadores con la camiseta de Villa Primavera al igual que Fabricio “Chicho” Rojas, hoy en San Antonio.

Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos en barrio norte y mañana afrontará su primer amistoso frente a San Antonio en el estadio Dr. Luis Güemes.