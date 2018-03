Rivero, DT de Primavera: “Ahora haremos nuestro juego”

Primavera se juega todo el sábado de local y su técnico Hugo “Cuchi” Rivero confía plenamente en sus jugadores para tratar de conseguir la clasificación a los cuartos de final del Federal C.

“Estamos comprometidos en esto, cuando clasificamos nos hicimos la idea de que hay que llegar hasta el final. Se viene un partido difícil pero no imposible, los muchachos están convencidos de ganar de local”, sostuvo Rivero, quien además agregó: “Sacamos un buen resultado allá, pero acá podemos ganarle el partido. En Rosario de la Frontera era una cancha chica, no se pudo jugar bien, terminamos a los pelotazos. De local en el Martearena, ahora haremos nuestro juego, jugar más por el piso y vamos a copar el mediocampo”.

Justamente, con respecto al escenario del sábado, remarcó cuáles serán los factores a tener en cuenta. “Habiendo más espacios, vamos a explotar lo volante nuestros, las dimensiones van a ser claves. En eso estamos trabajando, ver qué esquema utilizar para jugar, con línea de tres o línea de cuatro. Villa Beba es un equipo bastante duro, tiene gente grande que va al roce”, agregó el DT. El técnico de Villa Beba, Adolfo Luna, le manifestó a El Tribuno que su equipo “juega mejor de visitante”, y a Rivero eso lo tiene sin cuidado. Dijo: “No me importa lo que diga el técnico de ellos, yo los vi jugar allá pero nosotros pensamos en nuestras cualidades y con eso vamos a armar nuestro juego para jugar pelota al pie. En Rosario de la Frontera el árbitro influyó mucho y espero que ahora estén a la altura de las circunstancias”.

Por último, el DT del gallo hizo un pedido para su gente. “La gente está muy ansiosa, nos acompañó allá y espero que ahora vaya más gente. El aliento es fundamental para nosotros”, dijo.